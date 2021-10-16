【LIVE直播】神舟13號載人太空船發射 進駐中國太空站

神舟十三號載人飛船與空間站組合體完成自主快速交會對接。（央視新聞）

中國載人航太工程辦公室消息，大陸神舟13號載人太空船入軌後順利完成入軌狀態設置，於16日6時56分，採用自主快速交會對接模式成功對接於天和核心艙徑向埠，與此前已對接的天舟2號、天舟3號貨運太空船一起構成4艙（船）組合體，整個對接過程歷時約6.5小時。這也是中國載人太空船在太空中實施的首次徑向快速交會對接。按任務實施計畫，3名太空人隨後從神舟13號載人太空船進入天和核心艙。

長征二號F遙十三火箭搭載神舟13號，16日0时23分53秒，在酒泉衛星發射中心發射，582秒後，艦船成功分離，精準送入預定軌道。清晨3名太空人與先期發射的天舟3號及天舟2號、天和核心艙組成的「一」字型組合體，實施自主快速徑向交會對接。6時56分，3名太空人進駐太空站後，分別開啟天舟2號和天舟3號貨運太空船艙門，進一步開展再生生保、在軌維修等技術驗證和應用，轉移物資和廢棄物，視情進行出艙活動。

大陸全國太空探測技術首席科學傳播專家龐之浩表示，此次任務中採用這種突破性對接方式，與當前中國太空站的構型有很大關係。

在14日神舟13號載人飛行任務記者會，中國載人航太工程新聞發言人、中國載人航太工程辦公室副主任林西強表示，與神舟12號任務相比，神舟13號任務有幾方面不同，其中之一就是載人太空船將採用自主快速交會對接的方式，首次徑向停靠太空站，而屆時中國太空站將實現核心艙、2艘貨運太空船、1艘載人太空船共4個飛行器組合運行。

龐之浩稱，為了使航天器易於運動控制，其構型要保證主結構和品質分佈盡量對稱、緊湊，確保航天器的質心居中，從而減少因姿態控制所消耗的能量。俄羅斯的和平號太空站就曾因對接了多個實驗艙後出現不對稱的情況，使質心不居中，導致為了控制姿態消耗了較多能量。而目前，中國太空站由4個飛行器組合而成的，天和核心艙的兩端都對接了貨運太空船，太空站要保持正常三軸穩定對地姿態，神舟13號載人太空船就需要在軌道面內沿軌道半徑方向實現徑向對接。

然而這種對接方式雖然只是將太空船的方向變了90度，但是對接的難度卻大了不少。

中國航太科技集團五院的專家表示，實現徑向交會對接主要有三個「難」：

一是持續控制姿態和軌道難。對於前向、後向交會對接，其200米保持點是一個穩定的保持點，即使發動機不工作，太空船也能較長時間保持穩定的姿態和軌道。而徑向交會沒有穩定的中途停泊點，需要持續對太空船的姿態和軌道進行控制，推進劑消耗大，故障處置難。

二是姿態和相對位置確定難。神舟載人太空船配有敏感器，它就如同太空船的眼睛，通過觀察星星和預設的標誌點等來確定自己的飛行姿態、與太空站的相對姿態相對位置等。但由於徑向交會過程中，太空船需由平飛轉豎飛等大範圍的姿態機動，所以對「眼睛」能看到目標和保證「眼睛」不會被複雜光照變化所幹擾提出了更高要求。

三是太空人手控交會模式難。徑向交會對接過程中基本失去了地球這個最熟悉的參照基準，測控條件變差，且相對動力學運動特性與前向交會不同，這給手控交會模式下太空人的操作增加了難度。

據了解，此次徑向交會對接整個過程都是在制導導航與控制（GNC）系統指揮下，太空船智慧自主完成的。徑向交會和前向交會都是中國太空站載人太空船正常的交會方式，會在未來太空站載人交會對接任務中交替使用。龐之浩向環球時報記者表示，掌握徑向對接能力，可以確保中國太空站同時對接多個航天器，以完成不同批次太空人在軌交接班的任務，滿足中國太空站不間斷長期載人生活和工作的需求。

神舟十三號載人飛船與空間站組合體完成自主快速交會對接。（央視新聞）