戰鬥藍要求彈劾！城中城大火怎負責？ 陳其邁「痛徹心扉」：不會迴避

高雄市鹽埕區城中城大火釀46死，引發各界關心。高雄市長陳其邁今(16日)上午陪同總統蔡英文赴醫院探視傷者，被媒體問及關於戰鬥藍要求監委彈劾一事，他表示，作為大家長，不會迴避責任，「這件事情對我來講，是一件令我痛徹心扉的事情，我也深切自責」，責任調查部分，不會迴避責任。

國民黨戰鬥藍青年楊植斗、蕭敬嚴、張煥霖昨前往監院陳情，嘲諷陳其邁可參戰下屆奧運迴力鏢比賽，因為陳在10年前曾為台中夜店大火9人死亡案，痛批胡志強應下台，而監委不彈劾胡志強，也被陳嗆「監察院該關起來」，此番話正重重打臉陳其邁，此次若監院不彈劾陳其邁，那就是陳其邁口中該「被關起來」的監察院。

至於媒體追問「市長所謂的負責，是打算怎麼樣來負責？」陳其邁回應， 我已經不只一次跟大家說明，我做為大家長，市民受到傷害都是我的責任，我在整個事件該接受調查部分也不會迴避，我會負起我的責任，災民安置或事後老舊危樓、制度的改革。

另外，城中城大火釀災後，使住民或弱勢者頓時失去住所，陳其邁指出，指示社會局提供30天短期旅館安置、再協助依親或租屋補助半年9萬元，市府將全力協助受災民眾。