早餐店奶茶又被稱為最強瀉藥，不少人喝沒幾口，就會出現強烈的屎意。對此，營養師宋明樺分享可能引起腹瀉的3大原因，首先有可能是冰塊不乾淨，加到含糖奶茶中，大腸桿菌滋生，當然就會腹瀉；也有可能是對奶精成分敏感，但喝鮮奶茶就沒事；最後則有可能是乳糖不耐症，喝到鮮奶製成的奶茶就會肚子不舒服。

許多人都聽過「早餐店奶茶每喝必拉」的傳言，該話題也被拿到節目《醫師好辣》上討論，引起現場來賓熱議，有人認為吃完早餐本就會想上廁所，跟喝什麼沒有關係，但也有人表示，太太每次喝到早餐店奶茶就會腹部絞痛、拉肚子，但喝鮮奶製的奶茶就沒問題，由於效果太好，甚至還會在便秘的時候來一杯，直接解決問題。

對此，營養師宋明樺表示，喝早餐店奶茶會拉肚子是真的！其實吃早餐本就會促使腸胃道蠕動反射，部分的人的確會因此產生便意，但多數上班族吃完早餐就會去工作，因此可能會忽略便意，長期下來很有可能會導致便秘。

宋明樺指出，早餐店奶茶容易導致腹瀉可能是這幾個因素造成的，像是使用的冰塊不夠乾淨、大腸桿菌的汙染，加到含糖的奶茶裡面以後，大腸桿菌滋生的速度更快，尤其很多人在早上買了奶茶就一路喝到中午，期間細菌不斷滋生，當然就會導致腹瀉。

宋明樺也說，另外一個可能就是「奶精」，其實奶精跟牛奶沒有什麼關係，它主要是由植物油、酪蛋白與香料組成的，很多人對於這個油特別有反應，所以才會有些人喝鮮奶調製的奶茶沒事，但對於奶精奶茶就很有感；第三個可能因素就是「乳糖不耐症」，不過這種人喝奶精奶茶可能都沒事，但只要喝到鮮奶茶就會腹瀉。

宋明樺分享，先前有患者說自己透過喝早餐店奶茶減重，因為他本身有排便不順的問題，聽到網路上說早餐店奶茶每喝必拉，嘗試之後真的很有效果，體重一周就下降1公斤，但其實這樣只是因為腹瀉而脫水，或是排掉一些宿便而已，有效的減重應是減掉脂肪，還是必須靠著少吃多動來完成目標。

肝膽腸胃科醫師張振榕則表示，其實有很多台灣人對「酪蛋白」過敏，根據台灣本土研究發現，罹患異位性皮膚炎的患者中，有40％的人會對酪蛋白過敏，因此有時候喝乳製品不適，不一定是乳糖不耐，也有可能是食物過敏，而這部分可以靠抽血檢驗測出來究竟是乳糖不耐，還是酪蛋白過敏。