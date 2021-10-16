籃網球星厄文(Kyrie Irving)抗拒不打疫苗的事件被上升到政治層面，前美國總統的長子小川普(Donald Trump Jr.)在推特公開支持厄文，稱讚「厄文的犧牲遠比凱普尼克更大！」凱普尼克(Colin Kaepernick)是NFL國旗陳抗的發起者，被視為美國黑人民權的燈塔，間接導致凱普尼克無球可打。現在厄文拒打疫苗的情況，在小川普看來那是不下於凱普尼克的偉大維權行動。

美國極右派人士反對地方政府的疫苗強制令，他們堅持政府無權剝奪人民拒打疫苗的自由。依據紐約與舊金山的規定，未接種疫苗的NBA球員無法在主場比賽，還有一些球團工作者因為拒打疫苗而失去工作，這侵犯到極右人士認定的疫苗施打自由。

右翼政治名嘴瑟諾維奇(Mike Cernovich)推文：「厄文，上帝與你同在。」保守派人士布魯瑟維茲(Alex Bruesewitz)推文：「厄文拿自己的3300萬美元年薪來冒險，歷史將會永遠記得他是個對抗醫療暴政的領袖。」

TNT球評史坦范岡迪(Stan Van Gundy)在推特引述美國官方的數據說：「美國未打疫苗的新冠肺炎患者，死亡率比完整接種疫苗者高出11倍。」范岡迪指出：「我不認為他（厄文）是為了無法發聲的一群人發聲，反疫苗者的聲音從未被忽視，他們的聲量一直很大。以我居住的佛州（州長是共和黨）為例，官方就確保每個人都有選擇權。」

至於厄文本人在IG直播時已經宣稱，他不願成為政治人物的棋子，也無意和球團對立，他只是想要保有個人自由。