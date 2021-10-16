中俄「海上聯合-2021」聯合演習於15日開始實彈射擊等科目。俄媒報導，當天下午，一艘美國驅逐艦駛入中俄演習劃定的火炮射擊禁航海域，並企圖闖入俄羅斯領海。

俄羅斯衛星通訊社報導，10月15日，中俄「海上聯合-2021」聯合軍事演習進入第二天，雙方在俄羅斯彼得大帝灣附近海域進行實兵演練，主要圍繞通信演練、編隊通過水雷威脅區、消滅浮雷、編隊防空、對海射擊、聯合機動、聯合反潛等科目展開演練。

俄羅斯國防部宣布，當地時間15日下午5時左右，在日本海海域停留數日的美國海軍驅逐艦「查菲」號（DDG 90）接近俄羅斯領海並「試圖跨越國界線」。

在附近巡邏的俄海軍「特里巴特斯海軍上將」號驅逐艦立即通過國際通訊頻道警告美艦停止行動，同時美艦還被通告，它正處於因10月14日至17日舉行中俄 「海上聯合-2021」 聯合軍事演習火炮射擊而禁航的水域內。

俄羅斯國防部表示：「收到警告後，查菲號驅逐艦不是改變航向離開禁航區域，而是從直升機甲板升起準備起飛的彩旗，這意味著它不會改變航向和速度，並企圖起飛直升機侵犯俄羅斯聯邦在彼得大帝灣的海上國境線。」

報導稱，在國際航行規則的框架內，「特里巴特斯海軍上將」號反潛艦採取了將入侵者驅逐出俄羅斯領海的航線。「當美國驅逐艦最終確認俄艦保衛本國國境線的決心時，查菲號於下午5時50分改變方向並折返，最近時距離俄艦只有不到60公尺。」

特里巴特斯海軍上將號屬於「無畏」級反潛驅逐艦，排水量超過7000噸，採用全燃動力組合，在噸位和海上機動性上與美艦相比不落下風，該艦將繼續在日本海海域執行任務。