公牛明星後衛拉文用實際行動宣告，他們在新球季將不一樣了！公牛16日靠著拉文轟下全場最高31分，外加6助攻、6籃板，最後以118比105力退來犯的灰熊，拿下熱身賽4戰全勝，且跟尼克同為東區熱身賽全勝球隊迎接新球季來臨。

隨著上季無緣季後賽，公牛今年休兵期就以拉文、武切維奇兩名上季入選全明星賽球員為主體，一口氣找來迪羅薩、「球哥」朗佐鮑爾、卡魯索等人助陣，整體戰力明顯上升，且在今年熱身賽展現威力，前兩場熱身賽更贏了對手36分之多。

公牛今天除了拉文火力秀，武切維奇也有23分、8籃板進帳，迪羅薩19分，反而是前幾場展現三分火力的朗佐鮑爾表現低迷，全場投8中2，只拿5分、6助攻與7籃板，接下來公牛就等21日前往底特律迎戰活塞的新球季開幕戰來臨了。

至於今年熱身賽剛好拿到3勝3敗打平戰績的灰熊，今天以傑倫傑克生29分最高，莫蘭特也拿17分，亞當斯10分、9籃板，看來他們在新球季戰績仍將起伏不定，畢竟處在競爭激烈的西區戰場，灰熊想要扮演黑馬，以目前戰力來看不太可能。