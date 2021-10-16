裝設臨時性的支架減輕樹體重力，避免傷口持續開裂。（金門縣林務所提供）

技術人員利用千斤頂調整樹體與舊有支架的適當支撐點。（金門縣林務所提供）

在老樹破裂處捆紮包裹PVC膜， 作為臨時性保護使用。（金門縣林務所提供）

在老樹破裂處捆紮包裹PVC膜，作為臨時性保護使用。（金門縣林務所提供）

台灣樹木保育公司人員進行非破壞性檢測，了解樹體內部狀況。（金門縣林務所提供）

樹木檢測人員向周邊居民說明老樹內部腐朽情況。（金門縣林務所提供）

圓規颱風外圍環流日前掃過金門，造成山后民俗村1株約135歲的桄榔老樹倒伏，縣林務所委託專家健檢後，確認倒伏原因與樹體內部腐朽有關，將先透過修剪、包覆及設置臨時支撐架等方式，避免傷害繼續擴大，並觀察恢復情況再做進一步處理，期待它能再重新站起來，守住百年來靜好歲月，也守住鄉親和遊客的美好回憶。

圓規颱風帶來逾10級強風，2天襲境留下風倒或風折木逾200株，其中以木麻黃、銀樺及榕樹居多，倒伏原因多為中空腐朽、根系真菌性病害或褐根腐病，金沙鎮山后民俗村的「打卡」老樹也在強風狂飆中倒下，讓鄉親十分不捨。

縣林務所長鐘立偉說明，在委託台灣樹木保育股份有限公司健檢結果後，確認倒伏原因是樹體內部腐朽，導致抗風應力不足所致，目前暫以修剪大量枝葉、包覆及設置臨時支撐架等方式，來減少水分蒸發，希望它能很快好起來，提醒鄉親在養護期間，切勿靠近或碰觸老樹，避免意外或損傷進一步擴大。