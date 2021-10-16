悟透生死的角頭修復師 亡者教會我人生課題 修復過上千具大體

冤者託夢駭人殞命經歷 亡者守護神成陰陽界橋樑

「76行者遺體美容修復團隊」召集人陳修將涉嫌殺害22歲胡姓女友，引起輿論譁然，回顧陳修將個人經歷，陳修將在年輕時混黑道，進出監獄6次，舉凡砍人、吸毒都幹過，他也分享過浪子回頭的關鍵在一次與爸爸的對話，未料如今卻捲入殺人案。

綜合媒體報導指出，長相雅痞，滿手「刺龍刺虎」的陳修將過去接受專訪時透露，出生於彰化縣溪湖鎮，幼時家中經濟不佳，小學時被霸凌過，但他天性不服輸，秉持「以牙還牙以眼還眼」的原則，挨一拳就送一拳回去；陳修將笑談輕狂，自曝讀國中時，書包不是拿來裝書，而是放著一把把的刀子與扁鑽，他一周只去學校3天，但母親為了替他收拾善後，一周會去學校5天，他不想讓母親多事，選擇混江湖討生活。

回首過往「來歷」，陳修將不諱言，什麼十惡不赦都做過，包括四處與人逞兇鬥狠、砍人、吸毒、賭博、經營八大行業等樣樣幹過，也因此成為監獄常客，前後蹲過6次。

究竟促使他「回頭」的契機為何？陳修將透露，最後一次入獄遭判刑逾6年，爸爸得知消息後哭得撕心裂肺，他才決定痛改前非，承諾爸爸「這是最後一次，請您放心」，當時在台南監獄服刑時，也遇上改變人生的尊師，該位老師長年患有糖尿病，雙眼模糊行走也不便，仍日復一日來監獄為他們上課，總向陳修將與獄友說，「沒有一個生命應該被放棄，我身體這樣，都沒放棄你們，你們憑什麼放棄自己？」

陳修將在出獄過後，礙於更生人的身分不好找工作，在朋友介紹下踏入殯葬業，認識了洪姓妻子，兩人攜手創立了「76行者遺體美容修復團隊」，慢慢有更多相同理念的夥伴加入，才逐漸成為現在為人所知的「76行者」，如今陳修將捲入殺人案，讓人相當震驚。

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