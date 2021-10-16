蔡英文總統今以錄影方式為「2021年中華民國第四屆海外十大傑出青年線上頒獎典禮」致詞，肯定得獎人都是國民外交的重要尖兵，不僅在本業有優異的表現，更促成臺商組織在世界各地的蓬勃發展，並期盼未來海外能有更多優秀的年輕人，在不同領域發光發熱，繼續讓臺灣走向世界，也讓臺灣成為世界的臺灣。

總統致詞指出，所有的得獎人，在不同的領域都發揮專業，也具有極大的影響力。周浩恩先生，促成美國德州史上首次「免下車」投票的選舉機制。不但兼顧防疫及安全，也能夠合法行使公民的權利，是政治與公共領域優秀的典範。

總統說，在法律領域，張文綺女士在巴拉圭，陳啟耕先生在美國加州，黃志博先生在南非，都長期運用法律專業，提供海外僑民諮詢及服務，對於促進海外臺灣人權益，有非常大的貢獻。在金融領域，林敬倫先生除了在美國約翰霍普金斯大學的財務數學系任教，更成立金融科技公司，協助臺灣產業創新。

總統說，在商業領域有五位得獎人，冉瑞宜女士長年在美國加州，投入亞裔中小企業的發展，對婦女平權運動也有很多的貢獻。陳浩維先生在資安方面有非常優越的表現，在Amazon公司內部成立了臺灣協會，推廣臺灣文化。曾遠喆先生在印尼創設商會，促進印尼青商在地交流，落實新南向政策。

總統說，黃凱琳女士在法國擔任世界臺灣商會聯合總會會長期間，積極搭建臺商與海外的橋梁。張戴麒先生在澳洲曾經擔任墨爾本臺灣嘉年華會的執行長，活動吸引了數萬人參加，成功行銷臺灣。

總統表示，臺灣要走向世界，各位得獎人都是國民外交的重要尖兵。大家不僅在本業有優異的表現，也促成臺商組織在世界各地的蓬勃發展，非常謝謝大家的努力和付出。

總統強調，希望未來，海外有更多優秀的年輕人，能夠像各位一樣，在不同的領域發光發熱，繼續讓臺灣走向世界，也讓臺灣成為世界的臺灣。我們一起繼續加油，