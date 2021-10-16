大陸民航局15日分別向5家中外航空公司發出熔斷指令。

據發布，10月1日入境的中國國航CA780航班（法蘭克福至長春）確診新冠肺炎旅客6例。自10月18日起，暫停該航班運行2班；10月1日入境的山東航空SC4088航班（首爾至青島）確診新冠肺炎旅客5例。 鑒於SC4708航班是SC4088航班的獎勵航班，自10月18起，暫停SC4088航班（首爾至青島）運行2班，取消獎勵航班SC4708（首爾至煙台）。熔斷的航班量均不得用於其他航線。

外國航空方面，9月29日入境的荷蘭皇家航空公司KL857航班（阿姆斯特丹至上海）確診新冠肺炎旅客8例；9月29日入境的以色列航空公司LY065（特拉維夫至上海）確診新冠肺炎旅客6例；10月3日入境的德國神鷹航空公司DE8442航班（法蘭克福至西安）確診新冠肺炎旅客5例。 自10月18日起，分別暫停上述三個航班運行2班。熔斷的航班量均不得用於其他航線。

大陸民航局要求，上述公司要在當地使領館指導下，做好後續航班旅客安撫和機票退改等服務工作。