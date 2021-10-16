日本搖滾樂團「Suchmos」2013年成立，音樂靈感來自非裔美國人的音樂，去年初曾來過華山文創園區辦演唱會，今年初突然宣布休團。昨(15日)官網證實其中貝斯手HSU（小杉隼太）過世，享年32歲，而他2019年一度傳出罹患腫瘤休息養病，突傳噩耗，令外界震驚不已。

Suchmos由6名成員組成，分別是主唱YONCE、吉他手TAIKING、貝斯手HSU、鼓手OK、DJ KCEE、及鍵盤手TAIHEI，成軍一年半就參與FUJI ROCK，2018年受邀登上紅白歌合戰，兩年前受邀來台參加金音獎，去年初則來台舉行演唱會，算是日本年輕樂團的翹楚，也受到許多廣告商青睞，今年初Suchmos在官網閃電宣布暫時休團，並表示是工作人員和成員間討論下的決定，但各自仍會有獨立活動進行。

官網公布HSU（小杉隼太）過世消息。（圖／取自Suchmos官網）

Suchmos五年前以單曲〈Stay Tune〉一戰成名，更獲得白金認證，並獻唱電視台NHK轉播的世界盃足球賽主題曲。但2019年貝斯手HSU忽然傳出緊急住院，導致原定同年6月的亞洲巡演被迫中斷，當時HSU入院後發現有腫瘤，動刀後曾報平安表示已恢復健康，康復後雖因成員間有不同發展方向休團，HSU仍致力音樂創作，未料昨傳來噩耗病逝。

官網公告證實HSU近日過世，但未解釋過世時間和死因，也強調為尊重家屬，告別式只有家人出席，而Suchmos其他成員得知後也相當悲痛，至今仍無法接受事實，也無法相信昔日夥伴的離去，希望樂迷多給他們一些時間，好讓他們能漸漸走出失去成員的傷痛。