疫後消費者待在家時常增加，民眾也更加重視居家生活的重要性，也因此有意願更新家具，而沙發經常是優先選項，也因此帶動業績發展，本報特別邀請義大利沙發品牌Rossini Sofa、台灣品牌AJ2分享，疫情對於沙發的銷售影響。

AJ2沃爾沙發，有極大自由度設計，可使用同款椅凳隨性延伸，方向不僅在使用上不會被限制，單人椅凳甚至可以獨立使用。（AJ2提供）
AJ2沃爾沙發，有極大自由度設計，可使用同款椅凳隨性延伸，方向不僅在使用上不會被限制，單人椅凳甚至可以獨立使用。（AJ2提供）

電商起家的AJ2表示，疫情期間相較於傳統家具市場他們具有基礎優勢，他們以線上配合現下的銷售模式進行，並給予消費者的完整的14天鑑賞期服務，許多客人透過電話溝通，甚至是利用一對一視訊的方式介紹，消費者在沒有觸摸沙發實體也可以在線上購買，並可以在收到貨後在家中安心體驗。但沙發與乘坐感受息息相關，故許多消費者仍需實際體驗再購買，故品牌將其台北其中一家體驗店歸化為「全台首沙發家無人體驗空間」，由專員語音導覽，讓消費者可以更自在安心的體驗。品牌在面對疫情對零售業威脅時，因應執行3R策略，因此穩住基本營收，疫情嚴峻的六月份營收也僅下滑了6％，七月份乘勝追擊達到營收目標。

AJ2奧登斯250L型，可隨心選擇搭配功能性頭枕，經典扎實亞麻棉與羊毛交織的高質感布面，觸感柔韌且耐磨兼具抗皺耐久性，添加完整防水塗層功能性。（AJ2提供）
AJ2奧登斯250L型，可隨心選擇搭配功能性頭枕，經典扎實亞麻棉與羊毛交織的高質感布面，觸感柔韌且耐磨兼具抗皺耐久性，添加完整防水塗層功能性。（AJ2提供）

而義大利品牌Rossini Sofa則遇到全球海運阻滯的問題，由於台灣市場銷量穩定成長，故義大利原廠也全力維持準時出貨，但遇船期延後的問題，品牌則利用「借用沙發」的服務，為有汰換就沙發、新屋裝潢等時間壓力的消費者提供服務，使消費者在等待沙發期間有替代沙發可使用。但由於沙發坐感的主觀因素，故品牌建議消費者至少親自於展間感受一次坐感、支撐、面料觸感，疫後品牌發現消費者為減少外出次數在蒞臨展間前，皆做足功課、也透過粉專、官方Line帳號等詢問細節，加速決定購買的過程。疫後中南部熱絡的房市，也讓品牌於7月啟動台中展示中心，而之後也讓他們看到南台灣地區的消費實力，未來可能以台南、高雄找尋新據點，並同步規劃北部地區的新據點，希望能為消費者展示更全面的產品線，進一步創造優質的品牌體驗。

另外兩品牌皆發現，台灣消費者較為偏好高椅背的設計，AJ2表示由於高背沙發比例較為傳統，故品牌以增加靠枕的方式滿足消費者需求，並兼顧設計感，且品牌顧客多為33-45歲首次買屋族，故對於空間、功能更講究，其中以防潑水設計最受青睞; Rossini Sofas觀察發現，又於中南部居家坪數略大，故高背款式於中南部特別受歡迎，另外從單邊貴妃躺椅L型配置最受歡迎，其中尤其以Fellini和Glamour最受青睞，色系方面深色大地色經常是首選，但近年消費足全年輕化，故淺色、亮色系的丹寧藍、粉藕色等也逐漸後來居上。

Rossini Sofa Glamour L型 雙人貴妃。（Rossini Sofa提供）
Rossini Sofa Glamour L型 雙人貴妃。（Rossini Sofa提供）
Rossini Sofa Glamour L型 單人貴妃。（Rossini Sofa提供）
Rossini Sofa Glamour L型 單人貴妃。（Rossini Sofa提供）
Rossini Sofa Fellini L型。（Rossini Sofa提供）
Rossini Sofa Fellini L型。（Rossini Sofa提供）
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