疫後消費者待在家時常增加，民眾也更加重視居家生活的重要性，也因此有意願更新家具，而沙發經常是優先選項，也因此帶動業績發展，本報特別邀請義大利沙發品牌Rossini Sofa、台灣品牌AJ2分享，疫情對於沙發的銷售影響。

AJ2沃爾沙發，有極大自由度設計，可使用同款椅凳隨性延伸，方向不僅在使用上不會被限制，單人椅凳甚至可以獨立使用。（AJ2提供）

電商起家的AJ2表示，疫情期間相較於傳統家具市場他們具有基礎優勢，他們以線上配合現下的銷售模式進行，並給予消費者的完整的14天鑑賞期服務，許多客人透過電話溝通，甚至是利用一對一視訊的方式介紹，消費者在沒有觸摸沙發實體也可以在線上購買，並可以在收到貨後在家中安心體驗。但沙發與乘坐感受息息相關，故許多消費者仍需實際體驗再購買，故品牌將其台北其中一家體驗店歸化為「全台首沙發家無人體驗空間」，由專員語音導覽，讓消費者可以更自在安心的體驗。品牌在面對疫情對零售業威脅時，因應執行3R策略，因此穩住基本營收，疫情嚴峻的六月份營收也僅下滑了6％，七月份乘勝追擊達到營收目標。

AJ2奧登斯250L型，可隨心選擇搭配功能性頭枕，經典扎實亞麻棉與羊毛交織的高質感布面，觸感柔韌且耐磨兼具抗皺耐久性，添加完整防水塗層功能性。（AJ2提供）

而義大利品牌Rossini Sofa則遇到全球海運阻滯的問題，由於台灣市場銷量穩定成長，故義大利原廠也全力維持準時出貨，但遇船期延後的問題，品牌則利用「借用沙發」的服務，為有汰換就沙發、新屋裝潢等時間壓力的消費者提供服務，使消費者在等待沙發期間有替代沙發可使用。但由於沙發坐感的主觀因素，故品牌建議消費者至少親自於展間感受一次坐感、支撐、面料觸感，疫後品牌發現消費者為減少外出次數在蒞臨展間前，皆做足功課、也透過粉專、官方Line帳號等詢問細節，加速決定購買的過程。疫後中南部熱絡的房市，也讓品牌於7月啟動台中展示中心，而之後也讓他們看到南台灣地區的消費實力，未來可能以台南、高雄找尋新據點，並同步規劃北部地區的新據點，希望能為消費者展示更全面的產品線，進一步創造優質的品牌體驗。

另外兩品牌皆發現，台灣消費者較為偏好高椅背的設計，AJ2表示由於高背沙發比例較為傳統，故品牌以增加靠枕的方式滿足消費者需求，並兼顧設計感，且品牌顧客多為33-45歲首次買屋族，故對於空間、功能更講究，其中以防潑水設計最受青睞; Rossini Sofas觀察發現，又於中南部居家坪數略大，故高背款式於中南部特別受歡迎，另外從單邊貴妃躺椅L型配置最受歡迎，其中尤其以Fellini和Glamour最受青睞，色系方面深色大地色經常是首選，但近年消費足全年輕化，故淺色、亮色系的丹寧藍、粉藕色等也逐漸後來居上。

Rossini Sofa Glamour L型 雙人貴妃。（Rossini Sofa提供）

Rossini Sofa Glamour L型 單人貴妃。（Rossini Sofa提供）