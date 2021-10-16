網紅「鳳梨」吳泓逸表示友人11個月大女兒送到保母家第2天，因為頭部受到嚴重撞擊，送醫搶救無效，讓他痛心連飆好幾句國罵，對此，身為母親的YouTuber陳彥婷聽聞後怒斥：「有腦的人都知道，單純跌倒不可能摔成這樣」。

陳彥婷表示看了女童不幸逝世的噩耗，當下真的氣到大哭，不敢置信這麼小的孩子，受到那樣的對待該有多痛，也心疼這對失去小孩的雙親，對於保母辯稱小孩是「自己跌倒」，讓她難掩怒火砲轟：「有腦的人都知道，單純跌倒不可能摔成這樣，真的是騙爸媽沒照顧過小孩」，也呼籲望政府要好好重視此問題，讓每位孩子都能健康平安長大。

陳彥婷表示自己顧了一年小孩後，除了工作關係之外，也希望能夠有和同儕相處時間，雖然幸運排到11月私托名額，但發生疑似虐嬰事件後，開始思考這決定是否正確，畢竟身為人母後看到這類新聞都相當害怕，對此，網友也紛紛回應：「可以自己帶最好！每個孩子都是父母的寶貝，禁不起任何不小心」、「當媽媽的真的擔心不完，只能告訴自己這只是個案」、「完全認同當媽媽後看到這種新聞都猶豫到底要不要送托」。

陳彥婷日前透露收到一名媽媽粉絲私訊，希望她呼籲其他女性「當媽媽了就要自重，穿著上要保守，不要穿得過度華麗」，對此，陳彥婷認為為何當了媽媽就不能打扮、只能在家相夫教子，還不忘調侃「我想說祝你兒子未來的婚姻幸福」。