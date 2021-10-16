美國食品暨藥物管理局（FDA）的外部顧問今天一致建議食藥局批准所有接種嬌生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單劑型疫苗的人接種第2劑。

路透社報導，食藥局的疫苗和相關生物產品諮詢委員會（Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee）贊成所有接種嬌生集團（Johnson & Johnson）疫苗的18歲以上民眾，可在接種第一劑至少兩個月後接種追加劑。

這類建議並無強制力，但食藥局一般都會遵守。

許多諮詢小組成員聽取嬌生公司和食藥局科學家的報告後，詢問到底是否應考慮建議所有接種嬌生單劑型疫苗的人再打追加劑。

小組成員指出，相較於採用mRNA（傳訊核醣核酸）技術的莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）/BioNTech疫苗，嬌生疫苗產生的抗體濃度較低。

主持這場會議的密西根大學公共衛生學院流行病學者孟多（Arnold Monto）說：「這是公衛上的當務之急。我們看到這一群人整體的（疫苗）效力比mRNA疫苗低，因此迫切需要做些什麼。」

食藥局生物製劑評估暨研究中心（Center for Biologics Evaluation and Research）主任馬克斯（Peter Marks）關切，嬌生公司提交的資料並未反映出疫苗效果的一切資訊。他說，所有資料未完整呈現一款疫苗隨著時間過去仍維持絕佳活性，能對抗此病所有形式，甚或防範重症。

嬌生方面的科學家則表示，這款疫苗效力比mRNA疫苗更持久。

身為諮詢小組一員的哈佛大學陳曾熙公共衛生學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）傳染病專家魯賓（Eric Rubin）說：「如果疫苗效果不足，就應接種追加劑，每個人都該接種。」

魯賓在小組表決後說，他估計，在接種首劑嬌生疫苗兩個月後追加第2劑應該很安全。雖然數據很少，但他說，「沒什麼（資料）可供質疑這（觀點）有誤」，還說「我當然支持那些人再接種一劑」。

一旦食藥局批准施打第2劑疫苗，美國疾病管制暨預防中心（CDC）就會針對應接種的群體提出具體建議。疾管中心的顧問預定下週開會討論追加劑議題。

食藥局上月已批准替65歲以上美國人、重症高風險群及工作上易接觸到病毒的人施打輝瑞/BNT疫苗追加劑。

馬克斯告訴諮詢小組，食藥局也正考慮把建議接種輝瑞/BNT追加劑的年齡降到40歲。

馬克斯表示，從以色列的資料看來，疫苗效力會逐漸消退，這對於把建議接種追加劑的年齡降到40歲來說，是個有力的理由。以色列已廣泛允許人民接種輝瑞疫苗追加劑。

他還說，部分人擔心接種輝瑞/BNT疫苗的年輕男性會出現心肌炎罕見病例，因此把接種追加劑的建議年齡訂在40歲正好。