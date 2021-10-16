受贈者及捐贈者家屬於「大德日生紀念園區」永生樹旁，對捐贈者的大愛表達謝意。（林周義攝）

受贈者家屬為陌生捐贈者寫下卡片，表示會用餘生的生命感念捐贈者，願捐贈者家屬一生平安。（林周義攝）

77歲的陳耀茂老伯伯，1997年起在台北榮民總醫院擔任志工，看盡生離死別，亦聽聞許多病患等不到器官移植的故事，生前背著家人簽署了器官捐贈同意書。去年底陳伯伯因肺癌住院，在臨終前3天，家人獲知器捐意願後，決定助他完成最後心願。兒子如今回憶起父親，仍會眼眶泛淚、雙手顫抖，他表示，父親助人重見光明，是父親對社會的貢獻，也是父親生命的延續。

陳伯伯是陸軍准尉退伍，與妻子育有2子，家庭和樂，也是北榮優秀志工。1997年起，陳伯伯在北榮思遠1樓及出入院櫃檯服務，志工生涯長達22年，數度獲得志願服務獎項。因看盡生離死別，有感於過去不少病人等不到器官捐贈的憾事，生前便背著家人簽署了器官捐贈同意書，決定日後貢獻自己，遺愛人間。

陳伯伯的兒子陳盛章今以器官捐贈者家屬代表身分出席北榮「心傳真愛-110年器官捐贈感恩會」，回憶起父親離世的那段日子，他眼眶泛淚、雙手顫抖地緊緊握住公事包。父親住院的最後日子，他得知父親不願意急救，曾簽署DNR，但在被護理師告知後，才知道父亦親簽署了器捐同意書。

在父親臨終前3天，陳盛章與父親再度確認器捐意願，雖然父親不能說話，但是他能感受到父親的堅定。他與家人，尤其是母親都非常不捨，但是他們認為必須幫助父親完成最後心願，因此也尊重父親的遺願。

陳盛章回憶父親的個性時表示，父親應是希望捐出所有能用的器官，盡可能幫助人，不過由於父親已經癌末，擔心癌細胞擴散至其他器官，最終只捐出了眼角膜。視覺是五官中最重要的，若沒有視覺，什麼事都做不了，父親的離世協助了其他陌生人重見光明，得以幫助別人的家人，這是父親對社會的貢獻，也是父親生命的延續。

今日的感恩會中，41歲的徐浩成先生以受贈者代表身分出席，他過去在大陸經商，依照人生規劃，35歲便帶著妻子回台，但一回來就診斷出腎衰竭，妻子開玩笑說，先生回台的心願完成了，「只是沒想到是以這樣的方式回來」。

徐浩成與妻子是樂天派，人生信仰是「活在當下」，因此確診的日子仍積極面對，閒暇時爬山、看電影，只是需要固定回診進行腹膜透析。耗費了5年的等待，徐先生接受了陌生人所捐贈的腎臟，在病房甦醒的那一刻便感覺生活不一樣。如今的他與太太，每晚睡前都會摸著開刀的部位，隔空對陌生的捐贈者表達感謝。徐浩成表示，現在的他更珍惜生命，戒了酒、戒了菸，只是偶爾還是會忍不住吃點零食。

北榮移植外科主任劉君恕表示，死後把器官留給病人是大愛的傳承，1987年台灣正式通過腦死判定法律，政府積極勸募之下，約在15-10年前，台灣開始了大愛捐贈的風氣，每100萬人口有4、5個捐贈者，1年約有100個，但在近5年則沒有增加，原因是傳統上對「全屍」的概念，亦有家屬希望搶救到最後1分鐘而失去捐贈機會。

劉君恕表示，去年初至今，受新冠肺炎疫情影響，器官捐贈比例稍微下降，原因是民眾不便到醫院看病，溝通上會有不易。疫情期間，醫院也無法跨院拿器官，遇到了瓶頸。他非常感謝捐贈者的大勇氣，同時也希望藉由捐贈感恩活動，促進台灣的捐贈風氣，讓病人遺愛人間。