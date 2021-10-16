環保署表示，今天上午環境風場為東風至東北東風，中南部地區風較弱，稍有污染物累積；下午起東北風增強，17日至21日環境風場為東北風，竹苗以北擴散條件良好，南部地區擴散條件較差；其中17日彰化、雲林及嘉義沿海地區易有強陣風，可能引發揚塵現象，空氣品質多為橘色提醒等級，局部地區短時間可能達紅色警示至紫色警報等級。
環保署表示，今天白天環境風場為偏東風，北部地區及東半部地區擴散條件佳，竹苗以南風速較弱，污染物稍易累積；下午起東北風增強，北部地區擴散條件好轉，南部地區污染物仍稍易累積。
環保署表示，今天上午環境風場為東風至東北東風，中南部地區風較弱，稍有污染物累積；下午起東北風增強，17日至21日環境風場為東北風，竹苗以北擴散條件良好，南部地區擴散條件較差；其中17日彰化、雲林及嘉義沿海地區易有強陣風，可能引發揚塵現象，空氣品質多為橘色提醒等級，局部地區短時間可能達紅色警示至紫色警報等級。
環保署表示，今天白天環境風場為偏東風，北部地區及東半部地區擴散條件佳，竹苗以南風速較弱，污染物稍易累積；下午起東北風增強，北部地區擴散條件好轉，南部地區污染物仍稍易累積。
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