大陸官方近日頻出重拳嚴管演藝圈風氣。中共中央宣傳部主管的《光明日報》今天（16日）發表評論稱，對違法失德藝人應加大懲處力度，在懲處期限上宜從嚴處理，並在懲處範圍上宜全面處罰。

評論稱，明星、藝人作為社會公眾人物，因其社會知名度吸引大眾的關注，理所當然要承擔比普通人更大的社會責任，必須以德藝雙馨的標準規範言談舉止，引導粉絲特別是青少年粉絲樹立正確的人生觀和價值觀。

評論稱，然而近年來，由於存在行業野蠻生長、市場監管缺失、資本不良牟利等情況，流量至上、畸形審美、「飯圈」亂象等新情況新問題迭出，導致文娛行業出現了一批違法失德藝人，嚴重敗壞行業風氣，對社會特別是青少年產生不良影響，人民群眾反映強烈。

評論稱，當前，藝人違法失德亂象頻出，主要表現為以下幾種情形。一是經濟方面違法犯罪，破壞市場秩序。如某些藝人享受天價片酬，擾亂行業秩序；通過簽訂「陰陽合同」規避監管，採取各種手段偷稅漏稅；代言產品頻頻「翻車」等等。二是思想作風言行方面嚴重失德失範違法甚至犯罪。如某些藝人思想低俗、品行卑劣，侮辱英雄先烈，公然歪曲歷史；某些藝人吸毒、酒駕醉駕，甚至涉嫌性侵；再如某些藝人欺瞞大眾，學術造假等等。三是職業道德方面價值觀混亂、成功標準錯亂。如一些藝人專業水平較低，卻不思如何提高個人學識素養，反而崇尚惡意炒作，流量造假，虛構人設；又如一些藝人不僅未能正確引導和約束粉絲理性追星，甚至放任和教唆粉絲拉踩引戰、攻訐他人。

評論稱，為遏制行業不良風氣，打擊藝人違法失德行為，近日，中宣部印發了《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》，要求加大對違法失德藝人的懲處力度，禁止劣跡藝人轉移陣地復出。今年年初，中國演出行業協會也發佈了《演出行業演藝人員從業自律管理辦法（試行）》，規範演藝人員從業行為和自律管理。多部法規的「組合拳」彰顯了國家對違法失德藝人「零容忍」的態度和堅決肅清娛樂行業不正之風的決心。

評論稱，按照權責一致的原則，一個人承擔的社會責任應與其社會影響力相匹配，藝人作為公眾人物，既然享受了社會地位和影響力所帶來的名利光鮮，就更應該謹言慎行，具備更高的法律意識，並承擔比普通人更大的社會責任。因此，對於違法失德藝人，應以更嚴格標準追究其責任，引導演藝娛樂業健康持續發展。筆者認為應從以下幾個方面加大對違法失德藝人的懲處力度。

第一，在懲處期限上宜從嚴處理。當前時期，有關部門在懲處違法失德藝人時，可以在參考《演出行業演藝人員從業自律管理辦法（試行）》約定的行業聯合抵制期限的基礎上，根據其背德違法行為的情節輕重及危害程度，設定更長時間的封禁期限。對於觸碰底線的藝人（如存在政治立場問題、犯罪行為或嚴重違法行為的）應堅決給予永久封禁處罰。

第二，在懲處範圍上宜全面處罰。對於處於封禁期內的違法失德藝人，除禁止其參演電視、電影、綜藝、網劇、廣告等外，還應將封禁延伸至網路平台。許多劣跡藝人在社交媒體平台都擁有相當數量的粉絲，即使遭到封禁，其仍能依靠可觀數量的粉絲進行直播帶貨、獲取打賞，甚至在網路上代言品牌，通過引流變現照樣賺得盆滿鉢滿。網路作為公共領域，不能成為違法失德藝人的避難所和「新金礦」。