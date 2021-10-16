女網友身分證末4碼都是零，讓她大嘆感覺可以直接放棄加碼券。（圖／翻攝自Dcard）

各部會推出的加碼券，昨已完成首輪抽獎，一名網友分享自己特殊的身分證字號，由於末4碼都是零，感覺不管抽什麼獎都沒機會，引起網友熱議，不少苦主留言直呼，自己的數字也很特別，連續3個7、4個9的人大有人在。不過，其實無論數字排列為何，每個人的中籤機率是相同的，就好比說大樂透不管買哪個數字，中獎的機會都一樣。

一名女網友昨在Dcard上貼出自己的身分證，只見末4碼竟然都是零，看著首輪的加碼券抽完後，讓她忍不住大嘆「看來這輩子不管抽什麼獎，感覺都沒有機會了！」

貼文引起網友熱烈討論，不少人看到如此奇特的身分證號碼，忍不住開玩笑說「真的好慘！感覺各種活動你都沒符合過」，不過有這麼多零，感覺可算是另類的天選之人。對此，原PO也留言回應說，她的身分證字號其實一共有6個零，因為數字實在太特別了，所以她每次去郵局或銀行辦事，都會被特別關注。

不少則苦主留言說，自己的身分證字號也是一堆零。「「我以為我4個零已經很多了」、「3個零的人路過，原來有人更慘是4個零」、「3個零也來同溫層」、「我有5個零，從小填資料都會被問是不是寫錯了。」另有網友分享另類的身分證號碼，「身份證是連續4個4444」、「我是7777，Lucky Seven」、「我以為我四個9已經很酷了」。

網友分享奇特的身分證字號表示，她的末5碼都是零，每次填資料都會被問有沒有寫錯。（圖／翻攝自Dcard）

也有網友分享自己的身分證字號很特別，末4碼全都是九。（圖／翻攝自Dcard）

也有網友表示，其實不管身分證字號的數字怎麼排列，但大家中籤的機率是一樣的。「機率不都一樣？」、「這不影響機率，就跟大樂透買1、2、3、4、5、6的中獎機率一樣」、「機率是一樣的沒錯，但商家辦活動特價會選特別日子」。