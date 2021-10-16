太陽餅文化節給店家及市民帶來更多重的優惠活動，讓市民朋友們開心購物滿載而歸。（陳世宗攝）

太陽餅文化節為台中市行之有年的年度糕餅盛事，結合好禮及新創等業者共同參與，每年都吸引來自全台各地數萬民眾前來採購。（陳世宗攝）

太陽餅文化節為台中市行之有年的年度糕餅盛事，結合好禮及新創等業者共同參與，每年都吸引來自全台各地數萬民眾前來採購。（陳世宗攝）

受疫情衝擊影響，許多店家期盼許久，市民們每年最受關注的太陽餅文化節，昨、今兩天於台中市政府新市政廣場盛大登場，「買一送一」吸引民眾大排長龍，邀請台中在地優質糕餅業者共襄盛舉。經發局指出，首次與台中購物節結合辦理，更搭上中央發行的5倍券列車，透過彼此的連結，給予店家及市民帶來更多重的優惠活動，讓市民朋友們開心購物滿載而歸。

經發局表示，太陽餅文化節為台中市行之有年的年度糕餅盛事，以往每年固定於10月份第三週星期六舉行，歷來由糕餅業者年終感恩回饋推出買一送一超值優惠，並結合好禮及新創等業者共同參與，展現台中美味糕餅多元特色伴手禮，每年都吸引來自全台各地數萬民眾前來採購。

經發局指出，今年搭配5倍券發行，推出現場增值活動，只要拿500元振興券就可以兌換到600元消費券，每日限量300份；現場消費滿500元即可參與抽獎，有機會將直立式冰箱、70吋液晶電視及dyson吸塵器帶回家，沒抽中的朋友還可參與最終加碼抽獎，有機會抽中gogoro電動機車、iphone手機等好禮。

現場消費滿3000元，更可兌換到限量時尚的電動便攜無線榨汁機；活動更搭配台中購物節，消費登錄發票還可參與購物節抽獎，天天抽千位5000元、週週抽12組十萬元，月月抽2組百萬現金，更有機會抽中壓軸的精緻好宅，多重好康齊聚今年度太陽餅文化節，難得好康怎可錯過！

經發局強調，購物節活動從10日起跑至今已抽出5000位5000元的得獎者，今天更首批第三屆台中購物節10萬現金幸運得主的誕生，早消費早登錄，中獎機會就越大，來台中消費的同時，別忘了買台中在地的糕餅回家與好友分享，邀請全國各地的朋友們一起來臺中消費，呷餅抽好禮！