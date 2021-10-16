國民黨主席朱立倫上午出席第24屆大愛獎表揚活動。（朱立倫辦公室提供）

美國前國務卿萊斯指出，中國透過遙控「親中勢力」，以便顛覆台灣政權，並以9月底立院爆發肢體衝突為例。對此，國民黨主席朱立倫今天表示，民進黨透過各種方式向美國政治人物，給台灣反對力量貼上親中賣台標籤，再配合綠媒出口轉內銷，因此，國民黨要重新回到華府、國際，不能是民進黨一言堂。

對於萊斯懷疑9月底立院爆發肢體衝突，不是源自於台灣民眾之間的矛盾，而是受到外力鼓動而發生，朱立倫上午出席第24屆大愛獎表揚活動受訪直言，「你看綠營多厲害」，對美國很多重要政治人物，透過各種方式讓大家有錯誤的訊息，永遠給台灣反對力量貼上親中賣台的標籤。

朱立倫強調，因此，國民黨一定要回到華府，他已經開始向共和黨或民主黨的美方朋友，保持密切聯繫，而9月底立院抗爭，明明是大家表達對防疫不力、欠缺疫苗的不滿，跟任何政治議題無關，難道這跟意識形態有關嗎？

朱立倫痛批，民進黨利用「出口轉內銷」，讓大家誤以為國際上是這樣認定，其實根本沒這回事，民進黨就是配合綠媒專門搞這一套，因此，國民黨要重回國際、回到華府，讓大家知道台灣民主的聲音，而不是民進黨一言堂，更不是民進黨這樣無能鴨霸的施政，甚至民進黨搞不好都會說高雄大火是「阿共的陰謀」。

國民黨主席朱立倫上午出席第24屆大愛獎表揚活動。（張鍇乙攝）