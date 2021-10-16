台中市今天傳出1名疫苗接種不良反應死亡！台中市衛生局表示，個案為74歲老翁，有糖尿病、高血壓等慢性疾病史，9月15日接種AZ疫苗第2劑，在9月21日出現發燒、嘔吐情形送醫治療，於9月30日死亡，死因為肺炎併呼吸急性衰竭。

台中市衛生局統計，中市新冠特殊對象接種不良反應個案有AZ疫苗通報數計663案，含住院中35案及死亡案99案；莫德納疫苗通報數計159案，含住院中23案及死亡案22案；高端疫苗通報數計41案，含住院中2案，含死亡案2案；BNT疫苗通報數計99案，含住院中7案，含死亡1案。