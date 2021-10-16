高雄市鹽埕區「城中城大樓」發生凌晨火警，不幸造成嚴重傷亡！台中市長盧秀燕昨日代表台中市民向高雄火災事故不幸罹難者表示哀悼之意，16日更宣布捐出1個月薪協助災民，竭盡所能提供協助，盼受傷的民眾早日康復。

盧秀燕今天早上參加霧峰區光正國小64週年校慶暨老舊校舍拆除重建落成啟用典禮，她致詞表示，有鑑於高雄市重大火災造成嚴重傷亡，人同此心，她將捐出1個月薪資協助災民，近日即會匯出款項，盼受傷民眾早日康復。

盧秀燕表示，台中市過去曾有火災前車之鑑，市府對公安檢查要求嚴格，未來將持續防火宣導，落實檢查，守護市民安全。

都發局指出，市府針對舊市區列管老舊住商大樓，均已輔導成立相關都更會，對於舊市區其他相關使用中大樓亦協助重建、整建維護、公安申報及目的事業機關聯合稽查等事項，保障市民安全；其中台中市閒置大樓都市更新部分，包括千越大樓、東海大樓、綜合及原遠東百貨大樓、金園大樓、民昇大樓等案，均協助成立更新會立案加速推動重建，其中東海大樓已循危老條例進行重建，預計興建地上22層地下5層，148戶集合住宅大樓。

有關危老重建情形，都發局指出，依內政部最新統計資料，台中市屋齡50年以上房屋占台中市房屋總數(106.35萬)的6.71％，約7.14萬宅；屋齡40年以上房屋占房屋總數23.57％，約25.07萬宅；屋齡30年以上的房屋，占房屋總數40.22％，約有42.79萬戶。與其它5都老舊房屋所占比例比較排名第五，屬較年輕的城市，其房屋老化程度依序為台北、高雄、台南、新北、台中及桃園。

消防局強調，有鑑於高雄市城中城大樓發生大火，造成41人輕重傷、46人死亡，消防局初步清查類似複合式大樓共計30處，其中屋齡達30年以上者有10處，樓層為10層以下建築物6處，11層以上13處，16層以上11處，其中無管理委員會或無人管理有1處，消防安全設備不合格5處，超過11層建築物均依防火管理規定製作共同防護計畫。