高雄城中城大樓火災，造成46人死亡、41人受傷，蔡英文總統、賴清德副總統、行政院長蘇貞昌等人宣布捐贈一個月所得。對此，台北市長柯文哲今批評，從太魯閣、普悠瑪等事件，每次出事都是先道歉、發表改革，然後就沒下文；柯文哲認為，面對問題就是把它解決，現階段優先救災及慰問傷亡者家屬，究責則是擺在最後面。

高雄城中城大樓火災，燒出老舊大樓公共安全管理問題，外界質疑民進黨在高雄執政20多年，但民進黨立委劉世芳卻說，國民黨籍的韓國餘前市長曾執政兩年，被批評是甩鍋。

對此，柯文哲表示，發生事情最重要是檢討改進，互相怪來怪去沒有用，這種態度不是很好，應該要面對問題，並設法解決問題。媒體追問是否是甩鍋，柯文哲說，他發現高雄大火，結果晚上政論節目都在檢討台北。

對於監察院申請要調查高雄城中城案，監察院長陳菊曾任高雄市長，是否應該利益迴避，柯文哲說，人家都還沒調查，何必回答這種題目，相信台灣有公平司法，雖然他對目前司法還是有些感冒，但努力讓台灣有公平公正的司法，這是目標。

城中城事件發生後，總統、副總總、行政院長、新北市長侯友宜等人陸續宣布捐贈所得，柯文哲今被媒體問到是否響應捐款時表示，回去再想想看。

柯文哲表示，從太魯閣、普悠瑪號事件，看到政府每次在出現重大事件時，都是先道歉，再發表改革，接下來就沒有下文。