台64線連環車禍！聯結車疑剎車不及追撞4車 4人不適送醫 11:542021/10/16 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台64線連環車禍 聯結車疑剎車不及追撞前車 4車慘遭殃(翻攝照片／戴上容新北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台64線16日上午10時許發生連環車禍，一輛砂石聯結車今上午10時許行經台64線向西13.7公里處時，疑剎車不及從後方追撞前方車輛，造成4台小客車連環車禍，車禍造成2名32歲男女頸部不適，同車兩名3歲及6個月幼兒也一併前往醫院檢查傷勢，其他人員目前均表示無異狀，因此未就醫，詳細事發原因尚待警方釐清。 國3北上三鶯段2車擦撞 二車道封閉車流嚴重回堵 屏東購好禮登錄金額破千萬 首波抽出電動機車及手機得主 #台64線 #連環車禍 #聯結車 #剎車不及 #追撞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 關渡大橋「實體護欄」不拆了 議員陳偉杰怒批公路總局：令人無言 13:382021/10/15 政治 HONDA FIT設計簡約 安全不簡單 04:102021/10/16 時尚消費 台股強漲助攻 台幣連三升 周線終結連二貶 04:102021/10/16 金融．稅務 許家豪專欄－Q4多空雜陳，市場聚焦利率、財報、通膨 04:102021/10/16 財經要聞 苗栗市12樓商業大樓竄火舌 疑8樓冷氣機起火釀災 10:392021/10/16 社會 美逼交機密 誰緊張誰就有鬼 謝金河爆這2家犯了大忌 11:012021/10/16 財經 搶走捷徑拚創新 金融業15件試辦 成功上路 04:102021/10/16 財經要聞 林口公車轉運站試營運 04:102021/10/16 地方新聞 陸十一消費維權輿情分析：新能源車充電排隊現象嚴重 12:152021/10/15 兩岸 110全國運動會 Yamaha提供購車金激勵選手 11:322021/10/15 財經 土增稅、契稅由受贈人負擔 贈與不動產稅金 總額可扣除 04:102021/10/16 金融．稅務 社會熱門新聞 起底「76行者」陳修將驚人來歷 靠遺體修復洗白今又沉淪 - 社會 涉殺女友 76行者陳修將「愛妻形象」大破滅 妻IG刪光合照 - 社會 母在城中城大火失蹤 她哭攔馬英九陳情 真相竟是被誤認 - 社會 馬英九控告名嘴陳敏鳳逆轉勝 她要賠60萬元並登報道歉 - 社會 女嬰雙眼溢血亡 保姆認曾重摔 父悲痛：來生爸爸再還妳債 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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