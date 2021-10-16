台64線16日上午10時許發生連環車禍，一輛砂石聯結車今上午10時許行經台64線向西13.7公里處時，疑剎車不及從後方追撞前方車輛，造成4台小客車連環車禍，車禍造成2名32歲男女頸部不適，同車兩名3歲及6個月幼兒也一併前往醫院檢查傷勢，其他人員目前均表示無異狀，因此未就醫，詳細事發原因尚待警方釐清。