因不滿口罩限制出口政策，「范范」瑋琪去年在私人臉書痛批「狗官」引發軒然大波，近期她與老公「黑人」陳建州捲入看盜版「安博盒子」爭議，夫妻倆後來參加慶祝王力宏隔離出關聚會，卻遭網友指出違反防疫規則，可說是非不斷。昨(15日)消失在螢光幕前許久的范瑋琪驚喜現身一家餐酒館，和《超級偶像》出身的林威良合唱，令現場民眾都相當陶醉。

范瑋琪過去常給人溫柔形象，去年被揭露在臉書抱怨口罩限制出口政策，她寫下：「我他X的有聽錯嗎？這個狗官算是個人嗎？」引發網上激烈爭議，去年底范瑋琪再度發文致歉，坦言：「我在自己的私人帳號說了不得體的話，傷害了行政院長以及大多的台灣同胞，我比誰都難受。」央求大家放過她的家人，而陳建州透露范瑋琪近來利用時間進修，念時尚相關的碩士課程，陳建州也全力支持，開心看到太太走出陰霾充實自己。

范瑋琪昨現身餐酒館與林威良合唱。（圖／翻攝自thearcadiabistro IG）

范瑋琪後來參加徐若瑄直播，鬆口有很多粉絲仍相當關心她，還打趣告訴她范瑋琪的名曲〈到不了〉根本反應台灣現況，因為疫苗也「到不了」，提到回校園唸書，范瑋琪表示很珍惜這段可以沉澱自己的時間，這段日子認識不少演藝圈之外的朋友，直言：「以前唱歌唱了20年的歌，沒有機會跳到外面世界看一看」，而她目前正忙寫論文。

范瑋琪獻唱，台下觀眾聽得如癡如醉。（圖／翻攝自thearcadiabistro IG）

昨晚參加《超級偶像》出道的林威良驚喜曬出與范瑋琪在他所工作獻唱的餐酒館合影，林威良寫下：「今晚，謝謝駐唱中有范范陪我度過，一起合唱〈愛我別走〉&〈到不了〉，絕對會是我人生中最美好的回憶之一」，而該間餐廳IG限時動態也分享多支范瑋琪重拾麥克風開唱的影片，大讚「直接耳朵懷孕」，網友留言說：「我的天，這麼棒」、「居然是」、「今晚你超棒」。

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