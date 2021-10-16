國民黨主席朱立倫上午出席第24屆大愛獎表揚活動。（張鍇乙攝）

針對高雄城中城大火，國民黨主席朱立倫16日出席第24屆大愛獎表揚活動前受訪表示，這兩天媒體以迴力鏢、現世報來形容高雄市長陳其邁，畢竟現在高雄市長就是他，一定要負起完全責任，一定要究責到底，還給這些亡者、傷者一個公道，而且整個高雄市老舊危險建築如何解決，市府都必須給民眾交代，作為一位市長，負起責任是最好的態度。（張鎧乙攝）

高雄鹽埕區城中城大樓失火釀嚴重死傷，民進黨立委劉世芳說，前高雄市長韓國瑜也當過2年市長，試圖為高雄市長陳其邁滅火，對此，國民黨主席朱立倫直斥，這是最無恥的講法，若現任市長遇到這樣的悲劇，還要往前推，是不是還要往前推到陳菊擔任10幾年的高雄市長？

朱立倫上午出席第24屆大愛獎表揚活動受訪說，任何負責任的首長，他相信陳其邁也絕對不會這樣說，請劉世芳立刻收回這麼無恥的說法。他表示，他看到媒體這兩天用迴力鏢、現世報來形容陳其邁，陳其邁此次一定要負責到底，還給亡者、傷者公道，另關於高雄老舊、危險建築如何解決，一定要給民眾交代。

被問到美麗島電子報董事長吳子嘉被民進黨開除黨籍，有網友質疑，民進黨容不下不同意見，朱立倫說，民進黨現在連國會議員批評他都變成「袂見笑」，更何況自己的黨員對他有一些不滿、批評或不同的意見，當然就變一言堂，當然要開除，這就是現在鴨霸的民進黨。

談到刪Ｑ罷免案選戰倒數，朱立倫說，這兩天由於高雄大火，大家哀悼，許多政治活動都取消，今天只參加公益活動，他明天會到台中，拜託台中鄉親站出來投票。

至於近來有1千名黨員入黨，孫文學校總校長張亞中也號召黨員分批入黨，黨員結構是否對自己不利，朱說，國民黨是全黨號召，所以各地方都有，不管是張亞中、中廣董事長趙少康或各地方黨部，大家只要認同國民黨理念都歡迎，沒有任何問題，他要外界不要在此問題上見縫插針。