企業輔導示意圖，勞工局歡迎事業單位儘速提出申請。（台中市政府提供）

為降低中高齡求職者對陌生工作環境的擔憂，並減緩事業單位進用疑慮及提升到職後留任率。台中市政府勞工局今年推動各項措施協助企業與求職者，包括缺工廠商企業進場輔導、推動中高齡跨域培力課程及職場體驗活動，提供中央及地方獎補助資源促進就業媒合。今年至8月已協助6735人就業，平均求職就業率達76.21％。

勞工局長張大春說，行政院主計總處統計資料，台中市今年上半年失業率為3.9％，為六都最低；45歲以上中高齡勞動人口約56萬1000人，較去年同期增加近3.6萬人。市長盧秀燕勉勵市府團隊「幫助1個人就業，就是幫助1個家庭」，市府透過加強求職準備及促進就業媒合二面向，協助中高齡及高齡求職民眾。

勞工局以辦理中高齡就業促進課程、跨域培力、職場體驗等方式，與家樂福、豐邑逢甲商旅、宏久科技、瑞士商弗克司台灣分公司、裕元花園酒店、萊爾富及統一超商等友善中高齡企業合作；讓中高齡求職者透過實際參訪、工作內容體驗實作，強化求職準備信心並能直接應徵面試。

張大春指出，另針對缺工廠商導入企業輔導及職務再設計服務，協助打造適合中高齡及高齡者勞工合適的作業產線，並運用中高齡人力資源再運用僱用獎助、職場學習及再適應計畫、臨工津貼、僱用獎助及繼續僱用高齡者補助等獎補助措施，鼓勵企業進用或繼續僱用中高齡及高齡勞工，促進就業媒合，以延續勞動力的運用。

台中市就業服務處強調，今年首度辦理「繼續僱用高齡者補助計畫」，透過薪資補助鼓勵雇主持續僱用65歲員工，只要雇主持續僱用屆齡退休（65歲）員工達3成、僱用達6個月以上且繼續僱用期間不低於原薪資，前6個月每月補助1萬3000元，第7至18個月每月補助1萬5000萬元，最長可領取18個月的薪資補助，最高補助25萬8000元。

台中市今年協助31家企業雇主提出申請、繼續僱用超過80位高齡勞工，成效顯著。111年度計畫的申請收件日至今年10月31日止，採預先審查制，歡迎事業單位儘速提出申請。