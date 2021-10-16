女星瑤瑤（黃喬歆）從《我愛黑澀會》出道，憑著F級火辣身材加上搞笑無厘頭的個性，吸引不少粉絲喜愛，時常透過社群網站分享近況的她，近日曬出火辣美照，甚至透露自己沒有穿內衣，立刻引起網友討論。

瑤瑤在Instagram曬岀自拍照，只見她留著一頭及胸的長髮，除了對鏡頭露出甜美微笑，還擺出嫵媚撩人的性感姿勢，可說是充滿成熟女子的韻味，此外，身穿細肩帶背心的她，疑似衣服過於合身，深U剪裁讓一對傲人北半球直接炸岀，擠出一條深邃事業線，更是不容小覷，接著甜喊：「不用穿內衣，在家好舒服」，讓人充滿無暇想。

貼文一出短短時間便吸引近萬人按讚，粉絲也紛紛留言：「我覺得什麼都不穿最舒服」、「擁有林志玲的即視感」、「皮膚真好，似乎吹彈可破」、「妳要檢討了，真的過分的漂亮」、「變好美喔，跟以前黑澀會時期時差好多」、「好巨好美，可以被稱做是性感女神」、「真的變的很漂亮」。

不過好身材的她，透露曾遇上被性騷擾的不堪經驗，某次她走在前往捷運站的路上，突然有人衝過來直接用手撐住她的胸部，讓她當下瞬間爆哭，腦袋更是被嚇到一片空白，本來還聲稱遇到色狼一定打爆對方，沒想到真的遇到卻嚇傻，直到現在都後悔沒抓到對方，此外，瑤瑤和韓籍男友李振遠（Andy）穩定交往3年多，感情進展也成為外界關注焦點。