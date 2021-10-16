台北市議員林穎孟日前二次爆料北市醫院疑似施打過期疫苗，事後衛生局澄清是資料誤植，遭台北市長柯文哲的太太陳佩琪揶揄，議員發現問題應請市府查明原委，而非發臉書造成市民焦慮。林16日再反擊，批評陳的回應「就是最典型的官僚心態」，因為當民眾、民意代表指出錯誤，最焦慮便是官僚。

陳佩琪昨用臉書還原施打疫苗前核對資料的過程。她指出，每當門診結束，就要關起門來鍵入、上傳今日所打的疫苗編號，但人工作業難免出錯，但硬要稱是打到過期疫苗，實際上幾乎不可能，且打針前都要秀疫苗有效期限給病人看，若疫苗真的過期不可能沒人發現。

陳佩琪也自豪表示，以北市醫療水平和平日所受的嚴謹教育，絕不可能打錯針、劑量或濃度，更不可能會打到過期疫苗。同時還酸林一一比對疫苗批號和有效日期「真是辛苦了」，但發現有異應反應給衛生局和醫院，要是利用晚上發臉書，只會造成民眾更多焦慮， 不是好方法。

對此，林穎孟上午回擊，直言「陳佩琪醫師的回應，完全就是最典型的官僚心態。當民眾、民意代表指出錯誤，最焦慮便是官僚」，當市政出現問題，若一心想私了、不願公開調查過程與證據、直接叫民眾吞下去、不補救受害民眾的疑慮，才會造成更多民眾焦慮。

林穎孟還以食品企業為例，假設民眾吃下食品後發現包裝過期，詢問該企業時僅獲得「啊，是日期key錯了啦，你們都在抹黑」的回覆，然後叫印刷工人出來背罪，「工人很辛苦啦你們這群消費者不要怪他們」，她反問市長與市長夫人，請問這間企業還要不要經營下去？

林穎孟指出，這種食品案例即使真的是印刷問題，仍會進入消費者權益流程處理，若一般企業都懂得要好好善後，為何只有台北市政府不用？她也再次呼籲，這次大規模錯誤總共影響台北市民400多人，希望市長和市長夫人正視民眾憂慮。