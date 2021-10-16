「76行者」遺體修復師陳修將驚爆涉嫌殺害22歲胡姓女友，檢警調查，陳修將疑似捲入金錢糾紛，自本月8日和胡女入住摩鐵至15日，因故抓女友的頭撞重物，送醫不治。而胡姓女子生前最後貼文曝光，內文指她聯繫不上陳修將，相當擔心對方安危，未料卻遇害。

據了解，陳修將為「76行者遺體美容修復團隊」召集人，疑似因涉入金錢糾紛，與22歲胡姓女友於本月8日入住彰化一間摩鐵避風頭多日，沒想到，15日凌晨胡女突然滿身是傷被送至醫院，除了手腳有明顯瘀青外，口鼻還冒出咖啡色不明液體，經急救後仍宣告不治。

陳修將初期曾向警方供稱，14日凌晨返回摩鐵時，就發現女友身上身痕累累，到15日凌晨時發現對方狀況不太對勁，才趕快將人送往醫院急救，但胡女到院前無呼吸心跳，搶救仍不治。

檢警獲報後前往相驗，15日下午召開偵查庭時，陳對於胡女的死因閃爍其詞，也避重就輕，檢方當庭將其逮捕並改列被告；檢方指出，陳在複訊時坦承有徒手拉扯被害人頭髮，使被害人頭部撞擊重物，致其受有硬腦膜下出血傷害而死亡，訊後依涉殺人罪，恐有逃亡勾串之虞，向彰化地院聲請羈押禁見，法院於16日凌晨裁准。

據《聯合報》報導，已婚的陳修將與胡女於8日入住摩鐵，兩人疑似是為了談分手，但在中途陳突然離開摩鐵，杳無音信多日，胡女擔心陳恐遭遇不測，還曾心急在臉書張貼尋人啟事，希望友人能協助聯繫陳修將，懇求有陳修將消息的友人能告訴她，胡女的字字句句都在為陳的安危操勞，不料發文沒幾日即遇害。