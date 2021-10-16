赴高雄探視城中城惡火傷患 蔡英文：用公辦都更加速解決問題

高雄鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨發生嚴重火警，造成46死、41傷，總統蔡英文16日南下高雄各醫院探視傷者，蔡英文表示，已經請行政院內政部全面檢討強化建物管理、消防檢查及都更危老政策不足之處，中央會與地方合作，加速盤點住商混合大樓，並建立必要的社區管理系統。

蔡英文指出，城中城火警造成多人傷亡，大家都相當沉痛、不捨，她此次南下高雄最主要的目的就是探視傷者、家屬，並對勇敢的警消、醫護表達慰問之意，她也承諾一定會協助死者家屬處理後事，並給予傷者最完善的照顧。

蔡英文說明，災後的相關工作事宜，中央及地方會全力協助，並透過專人以一對一的方式幫忙居民度過難關，此次火警案發生後，引發各界熱烈討論，大家都希望無論在法規或制度面都能夠更加完善。

蔡英文說明，在過去5年中，政府透過社會住宅、都更危老政策致力改善弱勢族群的居住環境，發生城中城這麼嚴重的火警事故，他們一定會更積極檢討改善，她已經請行政院內政部全面檢討強化建物管理、消防檢查及都更危老政策不足之處，中央會用最快的時間與縣市政府合作，共同全面盤點住商混合大樓，尤其是已經有局部荒廢的建築，必須立即進行環境整理，排除危險及雜亂問題，建立必要的社區管理系統，並用公辦都更加速處理這些大樓及建築物的問題。