全台最大展昭台北寵物用品展也將於即日起至17日，於南港展覽館1館舉行，展出面積同兩個足球場，超過2萬300平方公尺，匯聚今年度最多的寵物品牌，並於現場推出相當多優惠，吸引許多毛爸媽至現場參與。

旗下代理佩奇PETKIT、德國飛萊希flexi、尾巴與我tails&me、美國哈維博士Dr.Harvey’s、樂丘thehill、伏格FURLEGS等品牌的聯合東方，在寵物展期間推出多重優惠如全館9折、滿2000元贈佩奇按摩梳一個的滿額贈活動，另針對紙本振興券推出5000元折300元；滿1萬折600元等活動，另外還有個品牌專屬的下殺活動，及強勢品牌如佩奇PPETKIT自動貓砂機限量販式、尾巴與我tails&me新裝上市優惠等活動。

質感毛孩選物店mao&kou則推出滿300現折30元、滿500現折50元、滿500元以上贈送超人氣小玩具等折價優惠，另外也推出線上寵物展，即日起至17日，於品牌官網購買也可享上述現折活動，另外會員還想購物金回饋，並支援數位振興券活動。