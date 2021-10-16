勇士當家球星柯瑞根本沒把熱身賽當作熱身賽在打！柯瑞16日在勇士最後1場熱身賽只打前3節，就有投23中13，含三分球投14中7的投籃表現，狂轟全場最高41分，帶領勇士以119比97輕取拓荒者，勇士熱身賽5戰全勝，也送拓荒者4連敗。

兩隊上半場就看柯瑞與麥科倫對轟，打完上半場，勇士55比51小幅領先，柯瑞半場就轟21分，麥科倫也不甘示弱攻下18分，但到第3節，柯瑞手感持續火燙，單節包辦20分，也擴大勇士領先優勢到20分以上，讓拓荒者只能徹底傻眼。

除了柯瑞再次展現瘋狂外線火力，新球季暫時取代克雷湯普生先發位置的普爾，也有16分進帳，別利查12分，卓雷蒙格林10分、7助攻與6籃板，接下來勇士即將挾著熱身賽全勝氣勢，20日在新球季開幕戰迎戰熱身賽6戰全敗的湖人。

拓荒者今天讓利拉德輪休，麥科倫貢獻全隊最高26分，鮑威爾也有18分，紐基奇11分、10籃板，如今隨著熱身賽以4戰全敗收場，接下來拓荒者能否在新球季打出不同氣勢，將會影響利拉德是否願意繼續留在拓荒者效力想法，但目前看來情況不太妙。