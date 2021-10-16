因著疫情的關係，不少情侶都減少了出門約會吃飯的機會，而foodpanda就提出了全新居家約會提案「Fine Dining 精緻饗宴」，31 日前精選了全台10間人氣餐廳，包括中式、異國、網美下午茶等，合作打造出10套foodpanda獨家聯名餐點，活動期間只要訂購獨家聯名餐點，即能加購一組根據菜色精心搭配的限量「風格餐具組」，在家也能進行「Fine Dining」。

此次合作的餐廳就有夢幻系的「KLAB 甜點實驗室」，提供蜂蜜檸檬瑪德蓮與黑糖胡桃肉桂捲的經典組合，還有網路人氣復古歐式咖啡廳「Costumice Café」則推出司康與巴斯克乳酪蛋糕，而foodpanda就提供浮誇雙層蛋糕盤與雕花餐具組，在家也能享受下午茶的浪漫；另外還有日本和風的藍印餐具、大理石紋路碗盤搭配黑銀相間的刀叉組、素雅淨白的骨瓷餐具。

foodpanda的日本和風的藍印餐具。（foodpanda提供）

foodpanda的大理石紋路碗盤搭配黑銀相間的刀叉組。（foodpanda提供）

24日前於foodpanda官方粉絲專頁的「Fine Dining 精緻饗宴」活動貼文下方留言，將抽出10組「foodpanda 風格餐具組」，消費者將家中餐桌佈置成高檔餐廳氛圍，並分享於Instagram限時動態，即有機會獲得最高3萬元的foodpanda購物金。