日本首相岸田文雄接受日本讀賣新聞專訪，談及為了自衛而擁有破壞敵方飛彈發射基地的「敵基地攻擊能力」時，透露出會明載於即將修正的國家安全保障戰略內的想法。

讀賣新聞報導，岸田在談及有關日美領袖會談及訪美等議題時表示，希望能盡快與美國總統拜登會面，「快的話希望今年底前實現」。

關於把「敵基地攻擊能力」明載於國家安保戰略一事，岸田說這是其中一個選項；至於修正國家安保戰略的時間點，岸田只說「會盡快來做」。

前首相安倍晉三2020年表明會評估日本是否該有「敵基地攻擊能力」，主要是為因應北韓等國持續研發難以被攔截的新型飛彈，希望透過保有主動對敵方飛彈發射基地攻擊的權力，強化嚇阻敵方。

不過前首相菅義偉2020年9月上任後，相關討論被暫時擱置。

岸田也提到北韓持續研發的「極音速滑翔載具」（HGV）及變軌飛行的彈道飛彈等威脅，認為「飛彈技術日益高度化，為保護國民生命財產，評估所有選項很重要」。

為制訂「經濟安全保障推進法」（暫訂名稱），岸田說，目標是在明年初召集的通常國會中提出相關草案。

為強化半導體等供應鏈，日本政府將在新法中加入給予補助金等方式，作為吸引企業到日本投資設廠誘因。

岸田說，讓日本境內完成供應鏈的對策非常重要。

另外，有關給予受COVID-19疫情影響的非正式勞工等經濟支援，他說必須迅速地給付身處困境民眾現金，「金額固然重要，但基於去年的檢討，給付速度更重要」。

日本去年給予每位國民10萬日圓的特別定額給付金，但在申請時發生混亂，岸田表達這次將會簡化給付手續。