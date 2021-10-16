疫情逐漸趨緩，而國旅市場也同步回溫，加上今年的振興五倍券可在電商及旅遊票券平台上使用，因此兩大平台KKday及KLOOK都分吃祭出優惠，同樣主打國旅交通、在地深度旅遊等票券優惠，KKday表示9月到10月初的旅遊體驗商品，已經回到5月中本土疫情爆發前的業績，KLOOK更表示，自高鐵國旅聯票推出以來就深受歡迎，回購率更持續攀升，平均每10個旅客就有6位在3個月內於KLOOK回購，現邁入初秋，更是出遊的好時機。

KKday就攜手台灣高鐵在12月29日前推出超級品牌月活動，主打國旅聯票組合商品限時最低58折優惠，還有三重優惠促銷，包括搭配購買熱門樂園票券、台灣大車隊乘車金方案就享高鐵車票75折優惠，更獨家加碼贈送新客專屬85折、舊客9折折扣碼，還有24日前的LINE Pay限時消費支付享8％回饋活動。

KKday在12月29日前推出超級品牌月活動，獨家送新客限定85折、舊客9折的折扣碼，買熱門樂園票券、台灣大車隊乘車金方案更高鐵車票75折優惠。（KKday提供）

KLOOK也同樣於12月29日前推出75折高鐵國旅聯票，透過KLOOK還能搭配Uber乘車券75折、大都會計程車乘車券7折等折扣，單程最高直接折抵460元，另外以綁定數位五倍券購買高鐵國旅聯票單筆超過1500元，即抽「承億文旅貴賓六館住宿券」，於10月底前解鎖特定任務，完成2次挑戰再可獲得限量萬元旅遊金。