檢調搜索搜索東洋，涉及內線交易案，有立委質疑，金管會查核東洋至今還未有結果。金管會今日回應，尊重檢調偵辦結果，後續將配合司法單位偵辦。

立委質疑東洋在代理BNT過程中有無涉及內線交易，去年11月至今，還未有結果。

金管會表示，已督導櫃買中心配合檢調提供交易分析意見書及相關交易資料。金管會表示，尊重檢調偵辦結果，後續將配合司法單位偵辦。

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