東洋內線交易案 金管會：配合檢調查核 12:442021/10/16 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金管會今日回應，尊重檢調偵辦結果，後續將配合司法單位偵辦。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 檢調搜索搜索東洋，涉及內線交易案，有立委質疑，金管會查核東洋至今還未有結果。金管會今日回應，尊重檢調偵辦結果，後續將配合司法單位偵辦。 立委質疑東洋在代理BNT過程中有無涉及內線交易，去年11月至今，還未有結果。 金管會表示，已督導櫃買中心配合檢調提供交易分析意見書及相關交易資料。金管會表示，尊重檢調偵辦結果，後續將配合司法單位偵辦。 桃園增11條輕軌路線 議員憂運能不足 買BNT疫苗涉內線 台灣東洋遭檢調搜索 #金管會 #東洋 #配合檢調 #立委質疑 #還未 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上古地產 舉辦商用不動產標售會 04:102021/10/16 產業．科技 金融監理沙盒第二家落地 統振 獲准辦外籍移工匯兌 04:102021/10/16 財經要聞 納管法遵成本高 虛擬通貨業 淘汰賽加速 04:102021/10/16 財經要聞 吳子嘉自爆被新潮流硬拔黨籍 警告2024將有「大事」發生 12:522021/10/16 政治 東洋高層涉炒股 總經理凌晨300萬交保 04:492021/10/16 社會 林全掌舵三年 擬五年計畫 推東洋轉型 04:102021/10/16 財經要聞 花蓮豐濱長輩笑呵呵 領雙份敬老金最高3萬元 04:102021/10/16 地方新聞 永續金融評鑑 明年底訂指標 04:102021/10/16 金融．稅務 76行者陳修將 涉殺女友聲押禁見 04:102021/10/16 社會新聞 中壢土地開發案 重新啟動 04:102021/10/16 財經要聞 東洋案 立委籲別因身分特殊就不查 04:102021/10/16 社會新聞 財經熱門新聞 東洋爆內線交易 董座林全「給員工的一封信」曝光 - 要聞 台積電確定赴日 高雄被忘了？他爆1關鍵：企業出走不意外 - 財經 台積電「高雄設廠」沒下文 網驚：這群人慘了 - 財經 台股開低走低、通膨日趨嚴重 股市老手：績優股推薦這7檔 - 財經 船票換鈔票時間到？謝金河2理由續抱航運股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。