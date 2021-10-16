突遭民進黨開除黨籍 吳子嘉爆料幕後黑手：就是新潮流鄭文燦！

美麗島電子報吳子嘉確定遭開除民進黨籍；民進黨中評會主委康裕成表示，中評會認定吳子嘉違紀事實明確，全體一致通過台北市黨部評委會做的除名處分。吳表示，據了解是新潮流堅持要處理他的黨籍問題，但僅通知他一次沒到場後就開除，這是處理程序不合法的「缺席審判」；他被開除黨籍，勢必影響2024民進黨總統初選風向，支持賴清德者將會出現「寒蟬效應」。

吳子嘉16日接受香港媒體《中評社》訪問表示，他15日下午收到民進黨中評會通知遭開除黨籍，他質疑民進黨中評會事前都沒讓外界知道，「為什麼要做這麼神祕？」雖5日曾通知他中評會將處理其黨籍案，但他沒去，沒過多久就開除他，這令他無法接受將提出申覆，若不成就會上法院絕不退讓。

吳子嘉直言，據他了解是新潮流堅持要處理他的黨籍問題，但這個處理程序並不合法，應要通知本人到場，且要通知第三次、四次都缺席才能處理，但他一次沒到場就處理，這叫作「缺席審判」。黨內某派系負責人告訴他，是新潮流要處理的，且當天也有代表桃園的中評委到場。

至於民進黨為何要開除他黨籍，吳子嘉認為，這是故意想讓支持賴清德代表民進黨參選2024總統的人不敢發聲，他被開除黨籍將會引發黨內挺賴者的「寒蟬效應」，畢竟一旦不具民進黨籍，對外發言會被質疑公正性。吳強調，中評會開會當天，被視為「挺賴」的中評委、立委林宜瑾竟請假沒出席，這點可謂相當「巧妙」。