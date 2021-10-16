美國前國務卿萊斯指出，中國透過遙控「親中勢力」，以便顛覆台灣政權，並以9月底立院爆發肢體衝突為例。國民黨團今天對此嚴正駁斥，指黨團在議場內的抗爭是要求政府釐清5月疫情大爆發的真相，若將國內政黨之間因內政事務的朝野攻防，皆無限上綱捲入美中對抗，無助美中關係的和解。

萊斯（Condoleezza Rice）日前出席英國智庫「政策交流」（Policy Exchange）舉辦的線上座談會表示，中國透過台灣內部的「親中勢力」，試圖以各種手段讓台灣政府難以施政，並以9月底立院爆發肢體衝突為例。

對此，國民黨團今天表示，黨團自9月新會期開議以來，議場內的抗爭行為皆是要求政府釐清5月初疫情大爆發的真相，執政者必須要為3＋11錯誤的政策負責，這屬於內政議題，與外交事務、兩岸關係無涉。

國民黨團指出，若將國內政黨之間因內政事務之朝野攻防，皆無限上綱捲入美中對抗之中，無助美中關係之和解，也是對台灣國內政黨多元競爭方式及文化有所誤解，黨團必須嚴正駁斥。

國民黨團批評，民進黨執政5年多來，在內部施政上橫行霸道，政策失能錯誤百出，國人深有所感，也了然於心，並鄭重呼籲民進黨政府，不要想藉由媒體操作兩岸議題，遮掩內政失德、高雄大火人民要求政府負責的尷尬困境，企圖轉移焦點。

國民黨團認為，民主政治，政黨於國會內議事對抗乃是基本常態，比如今年9月27日，美國聯邦參議院就一項避免美國政府「關門」和暫停實施舉債上限的預算案進行程序性投票，遭共和黨參議員一致否決。若民主黨無法及時提出替代法案，部分政府部門因沒有預算可用，將會從十月一日起暫時關門。

國民黨團反問萊斯，難道台灣政治領袖也可以對美國國會政黨間之正常的朝野議事攻防，做出類似、衍生性的不當解釋？國民黨團不會這樣想，因為這是你們美國內政，以及政治運作常態，參雜太多假設、陰謀論沒有必要。

國民黨接著說，過去國民黨執政時期，民進黨立委霸佔主席台、使用暴力手段杯葛政府施政不勝枚舉、比比皆是，外國政治人物也可同理推論，另有其他勢力在背後鼓動？當然不會，也不應該。

最後，國民黨批評，在中華民國國會發展史上，阻撓議事的始作俑者，就是民進黨，他們還佔領國會，襲擊行政院，這在美國是不被任何政黨或政治人物接受的行為，不是嗎？