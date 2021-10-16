突遭民進黨開除黨籍 吳子嘉爆料幕後黑手：就是新潮流鄭文燦！

針對美麗島電子報董事長吳子嘉遭民進黨中評會開除黨籍；民進黨今表示，言論自由不代表可以抹黑栽贓，言論自由也不是一個黨員用來抵毀黨的名譽的藉口，言論自由的最大尺度也在保障個人與團體的名譽名聲。

民進黨指出，台北市黨部評委會於2019年3月即作出對於吳子嘉先生除名之處分，中評會受理本案後，亦曾通知其本人到場說明但他也缺席。中評會於2021年10月5日經出席委員一致認定違紀事實明確，通過台北市黨部評議委員會所做之除名處分。其中，中評會出席者皆一致通過，顯見本案無涉派系或個人。

民進黨表示，自2019年台北市黨部做出除名處分迄今，吳子嘉先生依然持續於電視節目上批評所屬政黨與黨內同志為業，令許多黨員不解，甚或打電話到黨部陳情抗議，認為彼此「道不同不相為謀」、「既然不認同民進黨又何必死纏爛打」」、「難道美麗島電子報的員工可以每天上節目用誤導言論、詆毀批評美麗島電子報嗎？」。

民進黨表示，民進黨中評會依照規定完成除名程序，相關裁決理由書也已提供當事人。本案是經地方黨部評委會、民進黨中評會完成法定程序並由出席委員一致認定後所做出之審議，可經檢驗。