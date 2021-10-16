激進黨立委陳柏惟維持苦行選區100小時活動，行前為高雄大火死傷者默哀1分鐘。（陳柏惟服務處提供／王文吉台中傳真）

激進黨陳柏惟維持苦行選區100小時，民進黨立委陳亭妃、莊競程及台中市議員張家銨等陪同（陳柏惟服務處提供／王文吉台中傳真）

高雄城中城大火奪走46命，打亂罷免陳柏惟步調，刪Q總部宣布暫停一切媒體活動，表示媒體是監督政府不可或缺的力量，現階段應關注消防和公共安全問題。至於陳柏惟則維持苦行選區100小時，今上午有民進黨立委陳亭妃、莊競程及台中市議員張家銨等陪同，出發前為受難死傷者默哀1分鐘。

刪Q總部今日上午發出新聞稿表示，各位關心罷免進度的朋友，雖然最後一周是罷免的黃金週，但是由於高雄的火災事件，經內部討論，罷免雖然重要，但還是希望一切以高雄為重，因此取消今日掃街採訪行程，希望媒體朋友將更多的資源和關注集中在高雄這次事件上。

刪Q總部指出，這次大火造成46個家庭破碎，由此可見，我們的社會安全網仍存在漏洞，新聞媒體是第四權，也是監督政府不可或缺的力量，這股力量應關注消防和公共安全，這是我們能為罹難者與受害者能盡的棉薄之力，「願逝者安息、傷者平安！」

至於如何看待陳柏惟如期進行反罷免活動，刪Q總部回應，雖然我們無法完全認同，也認為應將更多的媒體資源留給高雄這次事件。但這是民主自由的國家，罷免也是民主意志的展現，無論他們如何決定，尊重就是我們展現民主素養的方式、抉擇就是考驗選民智慧的時刻。