疫後振興，新北商圈活動在10月起開跑，新北各大商圈除網路線上宣傳特色商品及文化，針對中央振興五倍券以及新北加倍券推出許多優惠方案，菁桐商圈配合平溪支線通車滿百年集章抽iPhone；坪林商圈持振興券、加倍券消費滿1000元登錄發票抽商圈產品券，邀民眾來搶好康。

新北市經發局長何怡明表示，為活絡新北商圈發展，今年「活絡新北市商圈振興補助計畫」在3月份起即鼓勵商圈申請，由商圈提案自主性辦理特色活動，補助市內21處商圈，總金額460萬元，並已於5月核定計畫經費。

但因5月份疫情遽然升溫，隨及滾動式調整計畫內容，為了兼顧遊逛安心，並促進地方經濟成長，變更原計畫中的活動類項目，調整商圈計畫內容以符合防疫計畫，並且搭配行政院振興五倍券、新北加倍券推出促銷活動，邀民眾一起到商圈吃吃喝喝，體驗在地文化特色，帶動地方買氣。

經發局表示，本次配合商圈有三峽民權老街、三角湧、鶯歌商圈、林口商圈、蘆洲商圈、新莊商圈、中和韓國商圈、坪林商圈、瑞芳商圈（九份）、平溪商圈、淡深商圈、金山商圈。

其中菁桐商圈配合平溪支線通車滿百年，為讓遊客認識在地鐵道文化，辦理消費集章活動，只要於不同店家消費即可獲得1點，5點兌換紀念包包，更加碼抽iPhone手機。

石碇商圈則推出「慢步淡蘭古道」登山建行活動，報名即贈150元消費抵用券，另外加入石碇商圈[email protected]、以行動支付及振興券消費就贈送社區媽媽教室製作的防疫手工皂。

亞東商圈在10月11日至10月29日以新北各地方特色為主題，設計潮T徵選活動，結合商圈消費滿額抽潮T。永和商圈於10月10日至11月28日持五倍券及新北加倍券在指定店家消費消費滿500元贈辛拉麵1包，消費滿1000元加碼抽人參雞、小雞麵、韓國泡麵等500項獎品。

另持振興券於金山商圈消費，可獲得戳戳樂券抽商圈產品兌換券。於坪林商圈持振興券、加倍券消費滿1000元登錄發票抽商圈產品券，活動詳情請鎖定來趣新北金發局與各商圈粉絲專頁。