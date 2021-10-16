中橫公路太魯閣段的慈母橋附近出現落石，一名劉姓騎士行經時，遭落石砸中。（警方提供／王志偉花蓮傳真），

公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段到場清除落石。（警方提供／王志偉花蓮傳真）

本週花蓮連日豪大雨，台8線中橫公路多處路段出現落石坍方，公路總局冒雨搶修，已通車，不過大雨過後，公路處在險境中，今天上午10點半，46歲劉姓民眾騎乘大型重機車，行經太魯閣段慈母橋時，突遭山壁落石擊中，大腿骨折，緊急送醫急救，幸無大礙，工程人員已前往清除落石，也呼籲在大雨後，邊坡不穩定，非必要勿進入山區。

來自高雄的劉姓機車騎士與友人黃姓男子，分乘兩部重機，行經慈母橋，遭約1米大小的石塊砸中，劉某人車倒地，車輛壓住腳，警方據報到場，意識清楚，經救援後脫困，由救護車送往花蓮慈濟醫院就醫，劉某右大腿骨折，留院觀察中。同行黃男無傷。

圓規颱風外圍環流帶來強風大雨，花蓮日前3天累積雨量破千，是年均雨量的一半。台8線中橫公路多處落石，好不容易昨天全線搶通。今天假日，但豪雨災後，山區邊坡含水飽和較不穩定性，如再有較大雨勢，仍有致災可能，呼籲用路人若無必要，這段時間儘量不要上山，避免危險。