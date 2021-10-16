世界醫師會（WMA）15 日以91：16通過支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及相關機制的決議文。立法院長游錫堃今受訪時表示，強調中國大陸不應該這樣繼續霸凌台灣，相信全世界都對中國大陸越來越了解，有一天中國大陸一定擋不住台灣，「我們有信心要繼續打拚！」

游錫堃還稱讚，很佩服台灣醫師會理事長、立委邱泰源長期努力在各國間串連，並在大會上通過這樣的決議。

他強調，台灣是個擁有2300萬人口的國家，經濟、自由、民主各方面表現非常好，尤其在抗疫方面的表現，很多國家都把台灣列為典範。