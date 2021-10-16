29歲女星王慧媛擁有G級傲人上圍和修長四肢，身材相當性感，2019年她參加國際中華小姐競選，成為媒體寵兒，最後她闖進前五強得到亞軍和健康活力佳麗獎。近日她在IG曬出火辣美照，可見她粉色透視比基尼上身，藏不住傲人雙峰，有張照片還看似走光激凸，引來粉絲大讚美翻。

王慧媛過去演出過電視劇《天堂執法者》，也曾參加周杰倫〈烏克麗麗〉的MV，她外型出眾是選美比賽常勝軍，曾在2014、2015、2016年參加夏威夷華埠小姐競選，並在2016年獲得冠軍，2年前則參加國際中華小姐競選獲頒亞軍。但她過去受訪時稱對自己身材沒自信，小時候身材很胖又愛吃，自己不愛身材管理，花了很多時間運動才形成現在的性感身材。

王慧媛疑似激凸走光。（圖／翻攝自steffmylife IG）

王慧媛透露自己喜歡游泳，又因為食量大，只要一吃多就會逼自己去運動，但她也建議女生要多欣賞自己的美，不要盲目羨慕別人有豐滿身材，她外型健康又有小麥色肌膚，不同於其他佳麗擁有白皙皮膚，沒想到意外成為突出優勢，她則笑說以前常被媽媽笑像農夫，以為亞洲人不喜歡深色肌膚，參加比賽前還以為可能不受青睞。

比賽結束後，王慧媛回到老家夏威夷生活，沒像同屆冠軍陳曉華積極投入演藝圈，但她不時會更新IG分享近況，近期她曬出自己在泳池邊享受陽光的美照，可見穿著粉色比基尼的她，胸前只用3條線支撐，完全藏不住呼之欲出的上圍，而她文中表示自己的官網會上線新一波的相簿照片，「我會更頻繁上傳我的網站，我保證」，引來粉絲熱烈回響。