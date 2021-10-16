自閉男躺人行道翻滾 警追查協尋人口助返家

中市23歲有自閉症狀的賴姓男子，日前清晨5時獨自騎腳踏車外出後，賴母發現他久未回家遍尋不到著急報警，警方當天下午1時許在台中火車站附近發現1名男子躺在人行道時而翻滾，無法溝通，警方通報救護送醫，比對發現他是協尋人口，協助與家人團圓。

台中市第三警分局立德派出所警員何誠晉、黃繼興日前下午1時許在台中火車站附近巡邏，發現1名男子躺在車站旁的人行道翻來翻去，警方關心詢問，他不予回應，卻喃喃自語地說：「叫別人過來」。

員警請他透過文字溝通，但他寫的文字無法辨認；嘗試用人臉辨識系統查詢身分，但他又無法配合。警方因發現男子表情痛苦，緊急通知救護人員協助送醫。

員警返回派出所追查發現該男子衣著特徵，符合當天通報協尋的23歲賴姓男子，經聯繫賴男母親到醫院確認。賴母焦急到醫院，確認是走失兒子才鬆一口氣。

賴母表示，兒子有自閉症狀，當天清晨5時突然騎著腳踏車出門後，就沒有回家，她到住處附近公園找不到才報案，感謝警方在3個小時後就幫她找回兒子。