嘉義縣長翁章梁參觀「鱟」的生態，並表示正爭取經費籌建全國唯一鱟生態保育館。（嘉義縣政府提供）

小朋友參加「鱟宮增繁．10年有成」的國家海洋日活動。（嘉義縣政府提供）

「鱟」是地球生物的先驅，嘉義縣布袋鎮好美里溼地是鱟的重要棲地，生態保育團體推動復育，已成功孵化600隻鱟寶寶，16日舉辦「鱟宮增繁．10年有成」的國家海洋日活動，縣長翁章梁表示，正爭取經費籌建全國唯一鱟生態保育館。

翁章梁指出，鱟總成對成雙出現，又稱「夫妻魚」，通常漁民捕獲單隻鱟就會放生，因為不想拆散「夫妻倆」，縣府正在爭取經費，利用布袋鎮新岑國小的閒置校地，設置全國唯一的鱟生態保育館，已完成細部設計，預計今年底前招標。

嘉義縣政府表示，縣府推動地方參與海洋保育工作，向海洋委員會海洋保育署申請「在地守護計畫」，與嘉義縣生態保育協會推動三棘鱟棲地調查及復育，已成功孵化600隻鱟寶寶，創下首次由成鱟自然產卵、大量孵化稚鱟的紀錄。

嘉縣府表示，「鱟」是海洋底棲性無脊椎動物，4億年前就存在地球上，形態沒有太大改變，因而也有「活化石」之稱，鱟總是一公一母成對出現，又被稱為「夫妻魚」，縣府特別將農曆七夕情人節訂為「鱟保育日」，布袋鎮好美里溼地，自2003年至今陸續發現鱟的蹤跡，是鱟的重要棲地。

嘉義縣生態保育協會蘇銀添老師持續10年推進鱟的復育，並紀錄過程，在活動現場發表長年累積的珍貴紀錄史料，翁章梁、海洋保育署長黃向文、海科館副館長林青海及地方保育人士參觀，驚嘆稱許。