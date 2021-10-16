新北國王14日才宣布「新台灣人」戴維斯攜槍投靠，15日換成曾獲SBL年度新人的台法混血球員張文平，竟在16日再次官宣前中華隊三分射手「小胖」洪志善加入，連3天都拋出補強震撼彈，也讓新北國王戰力逐漸躍居PLG強隊之林，接下來就看他們在新球季整合情況如何了！

以下是新北國王新聞稿內容，『新北國王籃球隊一週的瘋狂補強！簽下戴維斯（Quincy Davis）、網羅張文平後，今（16）日再宣佈簽約36歲後衛洪志善。總經理毛加恩振奮地表示，洪志善傑出的控場能力與豐富大賽經驗，是讓球隊提升到衝擊總冠軍的最後拼圖！

生涯17個賽季，洪志善在SBL元年一路伴隨新浪籃球隊到璞園建築籃球隊，之後西進中國CBA挑戰5個賽季，第14季SBL重返台籃加盟富邦勇士（現臺北富邦勇士）。第16季幫助富邦勇士奪得隊史首冠，隨隊轉戰ABL東南亞跨國聯盟，該年球季結束後暫別籃壇一年，今年回到球場加盟P.LEAGUE+新北國王。

「雖然暫時離開球迷的視線，但我沒有離開籃球！很高興有這個機會能夠再回到球場，尤其新北國王有許多過去的老隊友，很期待再次與大家攜手！」洪志善表示，這段期間還是有維持一定的訓練，不過距離回到球場還需要一段時間努力，接下來將提高訓練強度，調整到最佳狀態。

「我剛來到SBL打球，洪志善是我最早認識的隊友之一，」毛加恩說道，「他的能力我非常清楚，我們目前的陣容需要他的經驗，來帶領球隊以及年輕球員的成長。」

毛加恩表示，這一周可以說是「瘋狂的一周」，在獲得戴維斯之後，球隊今年的目標就從「季後賽」提升到「總冠軍」，把握戴維斯最後的力量，馬上再簽下張文平與洪志善，前者瘋狂射手的特質，能夠為球隊注入活力，後者穩健的控球與豐富大賽經驗，更是能夠穩定局面，正是球隊衝擊冠軍的重要拼圖！』