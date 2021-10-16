新北市客家義民爺文化祭今日在客家文化園區登場，辦理安座、酬神大戲典禮，今年由客家事務局長林素琴與值年爐主彭兆鵬南下至新竹新埔枋寮義民廟，恭請義民爺北上到客家園區，並由副市長陳純敬主持安座大典，與客家團體共同祭祀。（蔡雯如攝）

新北市客家義民爺文化祭今日在客家文化園區登場，辦理安座、酬神大戲典禮，現場邀集轄內40個客家團體代表參與，更展示出環保神豬裝飾。新北市副市長陳純敬表示，受疫情影響，這次祭典雖取消迎神遶境、挑擔奉飯踩街大遊行活動，但增加繪畫比賽、2D跑酷闖關等線上活動，並提供Dyson吹風機、大同電鍋等獎品抽獎，明日市長侯友宜也將出席祭祀大典，為國民祈福。

新北客家義民爺文化節邁入第24年，為祭祀在械鬥、民變中，保家衛國犧牲的義民軍，當地客家鄉親每到農曆7月就會舉行系列傳統祭祀活動，也成為新北市重大文化節慶活動。今年由客家事務局長林素琴與值年爐主彭兆鵬南下至新竹新埔枋寮義民廟，恭請義民爺北上到客家園區，並由陳純敬主持安座大典，與客家團體共同祭祀。

林素琴表示，新北往年都會帶著義民爺神位遶境轄內各區，供民眾置香案祭拜，不過今年受疫情影響遶境儀式取消，為了為民眾祈福，今年特別以「義起幸福in新北」為主題辦理活動，即日起至21日舉行社團研習成果展演活動，讓客家鄉親用歌謠、藝術獻藝義民爺，也在活動現場擺出40組環保創意神豬作品供奉。

林素琴說，這次文化祭也首度採取線上模式，推出「義民英雄」繪畫比賽、「義起向前行」2D跑酷闖關遊戲，其中跑酷闖關將義民爺文化習俗融入在遊戲中，也結合了板橋林家花園、三重熊猴森樂園、十分瀑布等新北市知名景點，希望挑起民眾興趣，進一步認識客家文化，而參與民眾更有機會獲得Dyson吹風機、大同電鍋、全聯500元禮券等好禮。