台灣制憲基金會今舉行「聯大 2758 號決議五十週年研討會」，台灣制憲基金會董事長辜寬敏聲明表示，他在蔡英文總統2016年當選時當面問：「新政府最重要的政策是什麼？」，蔡總統說，「加入聯合國」。他認為，蔡總統身為一個台灣總統，她的思考同絕大多數台灣人是一樣的，接下來就是行動與否的問題。

他認為，自己一向主張，即便對個人沒有利益，但對的事情仍應義無反顧的去做，這也是身為總統必須擔負起的責任。

辜寬敏指出，台灣制憲基金會4月的民調顯示，近七成的民眾支持以「台灣」之名加入聯合國。8月的民調更顯示，8成的民眾支持以台灣之名參與國際賽事、駐外使館改名等等，皆顯示當今台灣社會對於「正名」有不分黨派的民意基礎。

此外，同份民調也顯示，高達 8 成的民眾之制 定一部新憲法，讓台灣邁向正常國家。這兩者就是前述「表裡一體的台灣」，是台灣這個移民社會最終的歷史必然。無論任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式，都無法阻擋 的歷史大勢。

他提到，蔡英文總統2016年當選時，他也向總統表示，想讓台灣加入聯合國，用中華民國的名字是不行的。若要有新的國名，就必須有新的憲法，方能根本解決台灣最基本的問題。5 年過去了，國際間對於台灣的態度有極大的轉變，台灣的國際能見度也大大提升，此時應好好檢討並以實際行動改革國家定位問題。